Wenn ihr auf der Suche nach einem Samsung-TV zum Bestpreis seid, solltet ihr euch das aktuelle Angebot bei Amazon genauer ansehen. Beim größten Online-Händler der Welt bekommt ihr einen 43 Zoll in der Diagonale messenden QLED-Fernseher unter 400 Euro. Wir verraten die Details.

Amazon: 43 Zoll Samsung-Fernseher für 396 Euro

Amazon hat gerade wieder einen Smart-TV mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis im Angebot. Für den Samsung-Fernseher QE-Q60T müsst ihr aktuell nur nur 396,48 Euro bezahlen. Damit ist der 43-Zoll-TV über 100 Euro preiswerter als bei anderen Händlern und so günstig wie noch nie zuvor erhältlich.

Was taugt der Samsung-Fernseher? Die Spezifikationen im Überblick

Der Samsung QE-Q60T hat alles an Bord, was einen modernen Smart-TV ausmacht. Der internetfähige Smart-TV greift auf das hauseigene TV-Betriebssystem Tizen zu – hier können Streamingdienste und Anwendungen heruntergeladen werden, beliebte Apps wie Netflix, Prime und YouTube sind bereits vorinstalliert. Gesteuert werden kann er über Alexa von Amazon und der Samsung-eigenen Sprachassistentin Bixby. Die Fernbedienung macht einen schlanken Eindruck. Ähnlich einer Fire-TV-Fernbedienung wird das Gerät mit sehr wenigen Tasten bedient und über die übersichtlichen Menüs gesteuert. Mit dem Internet verbindet sich der TV wahlweise per WLAN oder LAN.

Der Fernseher verfügt über ein 43-Zoll-Panel mit 4K-Auflösung und punktet mit starken Farben, einem natürlichen aber brillantem Bild dank QLED-Technologie und HDR-Features. Das Schwarz ist nicht ganz so perfekt wie in höherpreisigen Samsung-Modellen, macht aber dennoch einen guten Eindruck, nicht nur zu dem Preis.

Mit dem Triple-Tuner könnt ihr auch klassische Fernsehsender empfangen. Anschlüsse sind ausreichend vorhanden: Insgesamt 3 HDMI- und 2 USB-Anschlüsse stehen für den Anschluss von Konsolen, Blu-ray-Playern und weiteren Geräten zur Verfügung. Einziger Wermutstropfen ist, dass das Gerät von 2020 eine Bildwiederholungsrate von maximal 60 Hz bietet. Wer das volle Potenzial von Next-Gen-Konsolen wie der PS5 oder Xbox Series X abrufen will, sollte beim Fernseher-Kauf lieber tiefer in die Tasche greifen.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem LCD- und einem OLED-TV? Wir erklären es euch in diesem Video:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).