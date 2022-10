Wenn ihr euch etwas absichern, aber nicht zu viel Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr wieder bei Amazon einen mittelgroßen Solargenerator mit einem 100-Watt-Solarpanel zum reduzierten Preis kaufen. Alternativ gibt es noch ein kleineres Set für weniger Geld.

Amazon verkauft Solargenerator im Set günstiger

Solargeneratoren erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Ihr könnt damit überall das Licht der Sonne in Energie verwandeln und in einem Akku speichern. Genau so einen Solargenerator mit einer Kapazität von 606 Wh und 100-Watt-Solarmodul im Set bekommt ihr bei Amazon aktuell zum Preis von nur 749,99 Euro (bei Amazon anschauen). Ihr müsst dazu vor dem Kauf den 80-Euro-Coupon aktivieren. Normalerweise müsst ihr dafür deutlich über 800 Euro bezahlen.

ALLPOWERS Tragbare Powerstation Tragbarer Generator 606Wh 164000mAh Solargenerator Mobiler Stromspei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2022 15:18 Uhr

Obwohl der Solargenerator nur über einen 606-Wh-Akku verfügt, habt ihr hier sogar zwei Schuko-Steckdosen zur Verfügung. Meist gibt es in der Preisklasse und Größe nur einen Anschluss. Zudem gibt es diverse andere Ausgänge per USB und Ähnliches. Ihr könnt also viele Geräte gleichzeitig anschließen. Geladen wird an der Steckdose, im Auto oder einfach mit dem Solarpanel.

Ist euch das alles zu groß und zu teuer, dann gibt es eine Alternative mit 288-Wh-Akku, aber dem gleichen 100-Watt-Solarpanel für 439 Euro (bei Amazon anschauen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 30-Euro-Coupon aktivieren. Damit könnt ihr auch einige kleinere Geräte aufladen, müsst aber bei intensiver Nutzung häufiger Strom nachtanken.

ALLPOWERS S300 Tragbare Powerstation 288Wh / 78000mAh Solar Generator Mobiler Stromspeicher Tragbare Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.10.2022 11:39 Uhr

Was kann so ein Solargenerator?

Mit einem Solargenerator könnt ihr je nach Akkukapazität und Leistung schon einiges anstellen. Die kleineren Modelle eignen sich perfekt zum Laden von Geräten wie Laptops, Tablets, Smartphones und Ähnliches. Wollt ihr auch mal einen Wasserkocher oder andere Küchengeräte betreiben, bedarf es deutlich mehr Leistung.

Eine Heizung könnt ihr damit, wenn überhaupt, nur für sehr kurze Zeit betreiben, da diese etwa 2.000 Watt pro Stunde benötigen. Dazu sind Solargeneratoren mit Batteriespeicher nicht ausgelegt – zumindest nicht die kleinen Modelle. Da müsst ihr dann schon zu deutlich leistungsstärkeren Modellen greifen, die erheblich mehr kosten (bei Amazon anschauen). Und auch dann funktioniert das nicht sehr lange.