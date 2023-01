Solargeneratoren sind in Deutschland sehr beliebt, da viele Menschen Angst haben, dass der Storm ausfällt. Sollte es wirklich dazu kommen, dann lässt sich mit so einer Powerstation und dem passenden Solarpanel Energie gewinnen und speichern. Bei Amazon ist so ein Solargenerator aktuell sehr günstig zu haben. Auf ein Detail solltet ihr dabei aber achten.

Solargenerator günstig bei Amazon im Angebot

Falls ihr euch jetzt noch einen Solargenerator kaufen wollt, dann solltet ihr euch das Angebot bei Amazon anschauen. Dort wird ein Modell von Grecell mit 999 Wh an Kapazität für schlappe 536 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Normalerweise kosten solche Solargeneratoren mit dieser Kapazität an die 1.000 Euro. Ihr zahlt also fast den halben Preis und habt mit einer Ausgangsleistung von 1.000 Watt genug Power zur Verfügung, um bei einem Blackout alltägliche Dinge aufladen oder mit Strom versorgen zu können.

Tragbare Powerstation 1000W 999Wh Solargenerator, 10-Anschlüsse Mobile Stromerzeuger für Draußen, 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.01.2023 13:54 Uhr

Wichtig: Der Händler FC-EU stammt aus China, verschickt seine Ware aber aus der EU, sodass eine Lieferung in zwei bis drei Tagen garantiert wird. Die Bewertungen sind zum Großteil auch in Ordnung. Trotzdem besteht die Gefahr, dass es bei Problemen und Reklamationen zu Schwierigkeiten kommen könnte. Dafür ist der Preis des Solargenerators aber auch viel günstiger. Über das Risiko solltet ihr euch trotzdem bewusst sein, wenn ihr dieses Gerät kauft.

Wollt ihr ein bewährtes Set mit Solarzellen haben, dann müsst ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Für 1.500 Wh und zwei 100-Watt-Solarzellen werden aktuell knapp über 1.500 Euro fällig (bei Amazon anschauen).

Wir haben uns ein Modell von Jackery genauer angeschaut:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Was taugt der Solargenerator von Grecell?

Die Bewertungen bei Amazon sind mit 4,7 von 5 Sternen ziemlich gut (bei Amazon anschauen). Ihr bekommt viele Anschlüsse und sogar eine kabellose Ladestation auf der Oberseite für euer Handy. Außerdem eine Lampe und ihr könnt ein Solarmodul anschließen. Ein entsprechender Adapter liegt bei. Das Solarmodul müsst ihr euch aber selbst besorgen.

Grundsätzlich kann dieser Solargenerator alles, was ihr braucht, um normale Geräte für eine gewisse Zeit mit Strom versorgen zu können. Der Anlaufstrom kann sogar bei bis zu 2.000 Watt liegen. Mit 999 Wh könnt ihr also Smartphones, Tablets, Laptops und einige Küchengeräte länger nutzen. Eine Heizung könnt ihr damit aber nicht betreiben. Dazu ist der Akku dann doch etwas zu klein. Insgesamt ist der Preis für dieses Modell aber wirklich verlockend niedrig.