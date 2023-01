Stromgeneratoren sind aktuell sehr nachgefragt und nicht oft im Preis gesenkt, da viele Menschen sich vor einem Stromausfall absichern wollen. Amazon hat trotzdem einige Stromgeneratoren im Preis gesenkt, sodass ihr ordentlich sparen könnt, wenn ihr ein solches Gerät sucht.

Stromgeneratoren bei Amazon viel günstiger

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem Stromgenerator seid, der mit Benzin läuft, weil ihr Angst vor einem Blackout habt und euch so etwas absichern wollt, dann könntet ihr bei Amazon fündig werden. Dort werden Stromgeneratoren aktuell etwas günstiger verkauft. Generell muss man aber sagen, dass die Preise in letzter Zeit sehr stabil und hoch blieben, sodass es kaum Angebote gibt. Besonders Inverter-Stromgeneratoren, die sich auch für den Betrieb von empfindlicher Hardware wie Laptops eigenen, sind kostspielig.

Aktuell gibt es bei Amazon den maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3300W für nur 718,99 Euro (bei Amazon anschauen). Normalerweise müsst ihr dafür über 900 Euro bezahlen. Der Preis wurde jetzt noch einmal gesenkt und ihr müsst keinen Gutschein nutzen.

maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3300W Benzin 4 Takt mit USB und 230 V Steckdosen Superleise u Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2023 06:34 Uhr

Der Stromgenerator hat eine maximale Leistung von 3.300 Watt und kann somit auch ohne Probleme leistungsstarke Geräte betreiben. Es gibt sogar einen Eco-Modus für die Nacht, der die Leistung bei 25 Prozent limitiert und so besonders leise arbeitet. Dieser kann dann 8,3 Stunden mit einer Tankfüllung laufen. Damit übersteht man eine ganze Nacht, ohne Nachtanken zu müssen. Zudem ist das Gerät kompakt gebaut und kann leicht transportiert werden.

Eher für die Baustelle und Camping ist der maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3500W für 545,99 Euro geeignet (bei Amazon anschauen). Auch dieser Stromgenerator ist noch einmal günstiger geworden. Er hat sogar noch mehr Leistung, besitzt aber nur zwei Steckdosen und läuft maximal 7,5 Stunden bei 25 Prozent Leistung. Auch das sollte für den Notfall ausreichen. Dieses Modell ist nicht ganz so kompakt gebaut und leise, dafür ist es viel günstiger.

maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3500W Benzin 4 Takt mit zwei 230V Steckdosen Leise und leicht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.01.2023 05:57 Uhr

Wer sollte einen Stromgenerator kaufen?

Ihr solltet euch aber gut überlegen, ob ihr wirklich einen Stromgenerator benötigt. Dass es in Deutschland zu einem Blackout kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt und euch absichern wollt, könnt ihr natürlich zugreifen. Alternativ bietet sich ein Solargenerator an. Im Video oben erklären wir euch, was ihr damit machen könnt.