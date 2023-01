Ihr wollt einen soliden Bluetooth-Lautsprecher und nicht gleich einen dreistelligen Betrag für Produkte von JBL, Bose, Teufel und Co. ausgeben? Dann solltet ihr euch dieses Amazon-Angebot für ein potentes Modell von Soundcore näher ansehen. Dieses bietet einen ausgereiften Klang und kosten im Vergleich zu Markenprodukten nur einen Bruchteil. Wir verraten euch, ob sich der Kauf lohnt.

Amazon: Soundcore Motion Boom zum Sparpreis

Amazon verkauft mit dem Soundcore Motion Boom gerade eine günstige Alternative zu den Bluetooth-Lautsprechern namhafter Hersteller für nur 71,19 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Im Preisvergleich werden mindestens 89,99 Euro bei anderen Anbietern fällig. Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den 25-Euro-Coupon unter dem Angebotspreis aktivieren.

Soundcore Motion Boom Statt 109,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und 24h Akku. Coupon anwenden und 25 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.01.2023 15:34 Uhr

Was bietet euch der Soundcore Motion Boom?

Der Bluetooth-Lautsprecher ist wasserdicht und schwimmt sogar in Wasser, was ihn besonders geeignet für einen Badeausflug macht. Der Akku kann dabei sogar einen ganzen Tag durchhalten. Praktisch: Das Gerät kann auch als Powerbank umfunktioniert werden und so zum Beispiel Smartphones wieder aufladen. Die Kunden bei Amazon sind überzeugt und vergeben sehr gute 4,7 von 5 Sternen bei fast 5.000 Bewertungen. Gelobt werden dabei vor allem der gute Klang, der durch die integrierte Bass-Boost-Funktion auch besonders basslastig sein kann, sowie die hochwertige Verarbeitung. Der Ton lässt sich zusätzlich über die Soundcore-App individuell einstellen.

Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon: Lohnt sich der Kauf?

Bei einem Preis von knapp 72 Euro kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Der Soundcore Motion Boom ist viel günstiger als beispielsweise ein JBL Xtreme, von der Ausstattung und vom Klang aber durchaus vergleichbar. Wer nicht weit über 100 Euro für Geräte namhafter Hersteller hinblättern will, ist mit diesem Bluetooth-Lautsprecher daher auch gut bedient. Ich besitze den Lautsprecher selber, bin vom Klang und der Qualität überzeugt und kann ihn daher mit gutem Gewissen empfehlen.

