Amazon verkauft wieder großen QLED-Fernseher zum kleinen Preis

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst großen Fernseher sein, der bezahlbar ist und trotzdem einen besonderen Bildschirm besitzt, dann müsst ihr jetzt bei Amazon reinschauen. Dort wird nämlich der Hisense 65E7KQ mit einem 65 Zoll großen QLED-Panel für kleines Geld verkauft. Andere Händler sind deutlich teurer.

Amazon verkauft 65-Zoll-Fernseher von Hisense besonders günstig

Wenn ihr euch einen neuen Fernseher gönnen wollt, dann solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort wird aktuell der Hisense 65E7KQ zum Preis von nur 519 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Das sind noch einmal 30 Euro weniger als beim letzten Mal. Bei anderen Händlern müsst ihr deutlich mehr bezahlen.

Anzeige

Hisense 65E7KQ (65 Zoll) Statt 849 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision, DTS Virtual, 60Hz Panel, Bluetooth & Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.05.2024 12:41 Uhr

Die kostenlose Lieferung erfolgt in ein bis drei Wochen. Meist geht es aber schneller. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euer Altgerät kostenlos mitnehmen und entsorgen lassen.

Anzeige

Der Hisense 65E7KQ an sich ist ein solider Smart-TV mit 65-Zoll-Bildschirmdiagonale und QLED-Panel. Dieses zeichnet sich durch eine besonders hohe Helligkeit und tolle Farben aus. Nicht ganz so stark wie ein OLED-Bildschirm, aber deutlich besser als ein normaler LCD-TV. Es werden alle bekannten Verbesserungen für Bild und Ton unterstützt, wie Dolby Vision oder DTS Virtual. Als Betriebssystem kommt VIDAA zum Einsatz, wodurch ihr Zugriff auf alle bekannten Streaming-Dienste habt. An die drei HDMI-2.0-Anschlüsse könnt ihr Konsolen und Ähnliches anschließen. Maximal unterstützt der Bildschirm aber nur 60 Hz. Irgendwo muss ein Kompromiss bei dem Preis gemacht werden.

Im Video erklären wir euch die Unterschiede der Displaytechnologien:

LCD vs. OLED: Was ist wirklich besser? – TECHfacts Abonniere uns

auf YouTube

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde für alle, die einen möglichst großen Fernseher zum attraktiven Preis haben wollen, denen ein LCD-Bildschirm zu wenig und ein OLED-Panel zu viel ist. QLED ist ein guter Mittelweg und mit dem Hisense 65E7KQ bekommt ihr einen soliden Fernseher zum fairen Preis. Bei Amazon gibt es für die TV-Serie 4,3 von 5 Sternen bei über 1.800 Bewertungen (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.