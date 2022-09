Die Nintendo Switch hat gleich mehrere Zelda-Spiele im Angebot. Wenn ihr allerdings auch euren Geldbeutel schonen wollt, gibt es auf Amazon aktuell genau die richtige Rabatt-Aktion für euch.

The Legend of Zelda: Switch-Spiel ist gerade viel günstiger

Für Nintendo-Fans ist es für gewöhnlich nicht leicht, beim Kauf ihrer Lieblingsspiele zu sparen. Die wichtigsten Reihen wie Super Mario, Kirby oder The Legend of Zelda sind nur selten in großen Rabatt-Aktionen enthalten und werden mit der Zeit auch kaum bis gar nicht billiger. Für The Legend of Zelda: Skyward Sword HD gilt das jetzt jedoch nicht. Amazon lässt euch hier sparen.

Die Switch-Version von Zelda: Skyward Sword HD kostet dort gerade 34,99 Euro (auf Amazon ansehen). Normalerweise kostet das Action-Adventure 59,99 Euro. Genauso viel verlangt Nintendo auch im eigenen eShop. Mit dem Angebot auf Amazon spart ihr also ganze 25 Euro.

Skyward Sword wurde für die Nintendo Switch überarbeitet

Ursprünglich ist The Legend of Zelda: Skyward Sword bereits im November 2011 für die Nintendo Wii erschienen. Bis heute gilt die Bewegungssteuerung, die einen großen Teil des Gameplays bestimmt, als kontrovers. 2021 folgte dann die HD-Version für die Nintendo Switch. Neben verbesserter Grafik wurde auch die Bewegungssteuerung auf die Joy-Cons angepasst. Alternativ könnt ihr sie jetzt aber auch komplett ausschalten. Im Test unserer Kollegen von spieletipps erfahrt ihr, wie gut die Änderungen funktionieren.

Für die Nintendo Switch wurde The Legend of Zelda: Skyward Sword angepasst. Die Änderungen könnt ihr euch hier ansehen:

Zelda: Skyward Sword HD - Verbesserungen des Spielerlebnisses auf Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword ist chronologisch das erste Zelda-Spiel. Die Geschichte behandelt darum auch einige große Meilensteine, wie etwa die Erschaffung des Master-Schwerts. Ein großer Fokus liegt außerdem auf der Erkundung des Himmels. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom scheint jetzt wieder in die Fußstapfen von Skward Sword zu treten. Das neuste Zelda-Abenteuer erscheint (hoffentlich) 2023.