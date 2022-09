Einen beliebten Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung gibt es gerade bei Amazon so günstig wie nie. Der Sennheiser HD 450SE Over Ear Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Cancelling bekommt ihr für nur 79 Euro. Wir haben die Details.

Amazon: Sennheiser HD 450SE zum Bestpreis

Der Sennheiser HD 450SE ist ein beliebter Over-Ear-Kopfhörer mit ANC (aktiver Geräuschunterdrückung). Vor allem der ausgewogene Klang, die solide aktive Geräuschunterdrückung und die einfache Koppelung mit gängigen Geräten überzeugen die Kunden bei Amazon (4,2 von 5 Sternen). Statt 199 Euro UVP kostet der ANC-Kopfhörer im Rahmen der September-Angebote nur 79 Euro. (bei Amazon ansehen). In den vergangenen Monaten war das Gerät meist für ca. 135 Euro zu haben. Somit handelt es sich in jedem Fall um eine starke Ersparnis von mindestens 50 Euro.

Sennheiser HD 450SE Kopfhörer Statt 199 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Alexa-Integration, Bluetooth 5.0 und aktivem Noise Cancelling. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.09.2022 10:57 Uhr

Technische Details der Sennheiser Kopfhörer im Überblick

Active-Noise-Cancelling (ANC): Aktive Umgebungsgeräuschunterdrückung

Bluetooth: Reichweite bis zu 10 m mit Bluetooth 5.0

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit USB-C-Schnellladefunktion

Integrierte Mikrofone und anpassbare Steuerung inklusive Sprachassistenten-Taste für Alexa, Siri und Google Assistant

Zubehör: Audiokabel, USB-C-Ladekabel, Tragetasche

Was bieten euch die Sennheiser HD 450SE?

Der ausbalancierte Klang, die einfache Bedienung und starke Akku-Laufzeit machen den Kopfhörer zum Allrounder fürs Home-Office oder für unterwegs. Aufladen könnt ihr den Kopfhörer mit Schnellladefunktion über USB-C. Damit ist auch hier der neuste Standard mit an Bord. Beim Noise-Cancelling werden Störgeräusche in Echtzeit erfasst und Gegenschall erzeugt, damit man Musik und Gespräche so hört wie sie sein sollten. Wenn man mal doch etwas von der Umwelt beim Musik hören mitbekommen möchte, zum Beispiel bei Ansagen im Flugzeug, lässt sich das ANC natürlich auch ausstellen. Wer einmal die aktive Geräuschunterdrückung in der Bahn oder im Flugzeug genutzt hat, will keine Kopfhörer mehr ohne diese Funktionalität in vergleichbaren Situationen haben. Somit bekommt ihr hier ein sehr gutes Gesamtpaket zum erstklassigen Preis.

