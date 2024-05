Amazon verschleudert tragbaren USB‑C‑Monitor zum Kracherpreis

Wenn euer Laptop-Bildschirm zu klein ist, um dauerhaft viele Informationen anzuzeigen, gibt es jetzt bei Amazon eine kostengünstige Möglichkeit, eure Anzeigefläche zu vergrößern. Dort findet ihr ein mobiles 15,6-Zoll-Display, das sich einfach per USB-C an euren Laptop anschließen lässt.

Tragbarer 15,6-Zoll-Monitor gnadenlos günstig bei Amazon

Der externe Monitor von Koorui bietet zum Amazon-Preis von 79,99 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Amazon ansehen). Der Preisvergleich zeigt, dass ihr bei anderen Anbietern mindestens 100 Euro berappen müsst, somit bekommt ihr hier eine gute Ersparnis. Wer gerade einen soliden externen Monitor zum Erweitern der Bildschirmfläche für unterwegs sucht, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Koorui Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 169,99 Euro UVP: Tragbarer Monitor mit IPS-Panel, zwei Lautsprechern und Mini HDMI / USB-C-Anschluss.

Was bietet euch der portable Monitor von Koorui?

Der Koorui 15B1 richtet sich an alle, die oft mobil arbeiten und dabei mehr als einen Bildschirm benötigen. Aber auch für Konsolen und mobiles Gaming ist das Gerät geeignet. Dabei bleibt das Gerät mit knapp über einem Kilo angenehm leicht und bietet euch ein IPS-Panel mit Full-HD-Auflösung bei 60 Hz Aktualisierungsrate. Der Anschluss erfolgt per USB‑C oder Mini-HDMI. Beim Anschluss per USB‑C könnt ihr den Monitor sogar komplett ohne weitere Stromversorgung betreiben. Auch Smartphones und Tablets kann der Monitor betrieben werden, sofern eure Endgeräte dies unterstützen.

Außerdem sind Stereo-Lautsprecher integriert und das Gehäuse besteht aus solidem Metall. Optisch passt der Monitor so sehr gut zu den Metalloberflächen von aktuellen MacBooks & Co. und wirkt dabei etwas wie ein Tablet. Besonders praktisch: Eine Hülle ist direkt integriert und schützt damit den Monitor vor Kratzern. Zudem könnt ihr damit das Gerät – ähnlich wie bei einem Tablet – in unterschiedlichen Neigungswinkeln aufstellen.

Über 2.400 Kunden bei Amazon haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4,3 von 5 Sternen. Insgesamt bietet der Monitor euch also ein gutes Gesamtpaket und kann sowohl für Office-Tätigkeiten als auch Gaming genutzt werden.

Koorui Portable Monitor (15,6 Zoll)

