Der „Robas Lund DX Racer 6“-Gaming-Stuhl ist seit Tagen an der Spitze der Amazon Bestseller-Liste. Das liegt zum einen daran, dass er aktuell zum absoluten Bestpreis zu haben ist, zum anderen gibt es aber noch eine weitere Besonderheit. GIGA hat die Details.

Amazon: XXL-Gaming-Stuhl von Robas Lund so günstig wie nie zuvor

Wer kennt es nicht: Ihr seid so in ein Spiel vertieft, dass ihr die Zeit völlig aus den Augen verliert. Erst euer schmerzender Rücken reißt euch aus der Spiel-Session und vertreibt die gute Laune. Aber auch lange Arbeitstage im Home-Office können einem ordentlich auf die körperliche Gesundheit schlagen und einen steifen Nacken bescheren. Umso wichtiger ist es, einen gemütlichen und vor allem ergonomischen Stuhl zu haben. Der „Robas Lund DX Racer 6“ Gaming-Stuhl XXL ist seit Tagen auf Platz 1. der Amazon-Bestseller und dort gerade zum absoluten Tiefstpreis von 138,17 Euro zu haben (statt 274,53 Euro).

Robas Lund DX Racer 6 OH/FD32/NW Gaming Stuhl XXl für große Gamer

Darum ist der Robas Lund Gaming-Stuhl so beliebt

Die Gaming-Stühle von Robas Lund sind in unseren Tests regelmäßig Preis-Leistungs-Sieger. Sie bestechen mit optimalem Sitzkomfort und kommen inklusive stützenden Kissen für den Nacken sowie den unteren Rücken. Beim aktuellen Bestseller handelt es sich um den „Robas Lund DX Racer 6“. Er ist in einer sportlichen Racer-Optik gehalten und verfügt über höhenverstellbare Armlehnen, eine Wippfunktion, die zu 135 Grad neigbar ist und besteht aus pflegeleichtem Kunstleder in den Farben Schwarz und Weiß, praktischerweise farblich passend zur neuen PlayStation-5-Konsole (checkt hier die Verfügbarkeit der PS5).

Das Besondere an diesem Gaming-Stuhl: Er ist speziell für große Personen gemacht. Die Sitzhöhe ist stufenlos Höhenverstellbar (ca. 43 cm bis 52 cm) und bietet durch die manuell verstellbaren Kopf- und Lendenwirbelpolster perfekten Halt und Sitzkomfort mit einer maximalen Belastbarkeit von bis zu 100 kg. Amazon-Kunden sind begeistert und vergeben diesem Sessel bei über 1.400 Bewertungen eine Gesamtnote von 4,5 Sternen.

Tipp: Im Amazon-Warehouse könnt ihr nochmal 10 Euro sparen. Klickt dazu einfach auf der Produktseite auf „Neu und Gebraucht“. Dort werden ein paar der Gaming-Stühle für 128,38 Euro verkauft und ebenfalls mit Amazon-Prime versendet. Im Warehouse befinden sich meistens Produkte, die technisch sowie optisch völlig einwandfrei sind, deren Verpackung allerdings geöffnet oder beim Händler selbst beschädigt wurde. Alle Produkte werden vom Amazon geprüft und zu einem günstigeren Preis wiederverkauft.

