Zum Black Friday 2020 reduziert Amazon wie immer auch die eigenen Produkte und Services. Ein eher verstecktes Highlight zwischen den Fire TVs und Echos ist das Audible-Angebot. Das gibt's noch für wenige Tage zum Top-Preis.

Im Rahmen der Black-Friday-Angebote hat Amazon ein ganz besonderes Schmankerl für alle Hörbuch-Fans in petto, die Audible bisher noch nicht kennen. Neukunden bekommen 6 Monate für nur 4,95 Euro pro Monat, allerdings gilt das Angebot nur bis einschließlich Cyber Monday, den 30.11.2020.

Wer gerne Hörbücher und Podcasts hört, der ist bei Audible gut aufgehoben. Ihr findet dort ein riesiges Angebot an Hörbüchern, wie zum Beispiel Harry Potter, die Känguru-Chroniken, Darm mit Charme und viele mehr. Audible glänzt dabei vor allem mit seinem Exklusiv-Angebot: Viele aktuelle Bestseller findet man hier, bevor sie auf CD oder in anderen digitalen Kanälen verfügbar werden. Zudem bietet der Amazon-Dienst eine Reihe exklusiver Podcasts, die ihr (monatlich kündbar) auf dem Smartphone, Tablet, PC und selbst auf einem Kindle-Paperwhite-eBook-Reader hören könnt. Ihr könnt euch Audible-Hörbücher auch von Alexa vorlesen lassen.

Im Video erklärt: so funktioniert Audible

Audible: 6 Monate zum Sonderpreis – die Eckdaten

Natürlich geht es bei solchen Aktionen darum, neue Kunden „anzufixen“. Ob euch Audible gefällt, könnt ihr nach 6 Monaten sicher besser beurteilen als nach dem regulären 30 Tagen Probe-Abo.

Black-Friday-Angebot von Audible: So funktioniert der Dienst im Detail

Nach der Anmeldung könnt ihr den Dienst ganze 6 Monate für 4,95 Euro pro Monat nutzen, bevor der Normalpreis fällig wird. Dieser beträgt 9,95 Euro/Monat, ihr spart also insgesamt rund 30 Euro mit der Aktion. Pro Monat erhaltet ihr 1 Audible-Guthaben. Mit diesem könnt ihr ein Hörbuch für 1 Guthaben oder zwei Hörbücher für ½ Guthaben kaufen. Die Hörbücher könnt ihr auf vielen Systemen hören. Sie bleiben in eurem Besitz, auch wenn ihr kein aktives Audible-Abo habt. Zusätzlich könnt ihr während der Laufzeit kostenfrei Audible-Podcasts herunterladen und hören. Möchtet ihr weitere Hörbücher kaufen, kosten diese in der Regel auch nur 4,95 bis 9,95 Euro. Ihr könnt Audible jederzeit kündigen, auch direkt nach der Anmeldung. Nach der Kündigung des Audible-Abos behaltet ihr euer Konto und könnt die bis dahin bezogenen Hörbücher weiter nutzen. Nicht in Anspruch genommene Guthaben verfallen jedoch. Das Angebot gilt nur für Audible-Neukunden. Wenn ihr in den letzten 6 Monaten bereits eine Testphase in Anspruch genommen oder eine aktive Audible-Mitgliedschaft hattet, könnt ihr nicht teilnehmen. Aber: Sollte eure Audible-Mitgliedschaft länger als sechs Monate zurückliegen, geltet ihr aber wieder als Neukunden. Ihr müsst euch bis zum 30.11.2020 (23:59 Uhr) angemeldet haben. Dann endet die Aktion.

Ein Deal ohne Risiko

Ihr könnt das Angebot 6 Monate lang testen und spart dabei rund 30 Euro! Sollte es euch nicht gefallen, könnt ihr vor der automatischen Verlängerung Audible jederzeit kündigen.

Selbst wenn ihr den Dienst danach weiter nutzt, ist er bis zu 48 Stunden vor dem Ablauf des laufenden Abo-Monats kündbar. Ihr habt also entweder ein paar Hörbücher mitgenommen oder eine neue Quelle für eure Hörbücher entdeckt. Die bis dahin heruntergeladenen Hörbücher bleiben übrigens auch nach einer Kündigung in eurer Bibliothek bei Audible und können weiter in den Apps abgerufen werden.