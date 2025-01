An der Zapfsäule: Erste gute Nachrichten des Jahres für Autofahrer – vor allem bei Diesel

Die aktuellen Spritpreise sind für Autofahrer immer ein großes Thema. Wie sieht es an deutschen Tankstellen aus? Der Preis pro Liter Diesel und Super E10 sinkt das erste Mal seit über 1 1/2 Monaten!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aktuelle Spritpreisentwicklung

Für Pendler sind die aktuellen Spritpreise ein wichtiges Thema, schließlich sind sie täglich auf dem Weg zur Arbeit von ihnen betroffen. Auch Familien, die ihre Kinder zur Schule bringen müssen oder auf dem Land ohne gute Anbindung an den ÖPNV leben, werden finanziell durch die Preisentwicklung beeinflusst. Wie sieht es in dieser Woche aus?

Anzeige

Durchschnittliche Kosten pro Liter

Der Aufwärtstrend bei den Spritpreisen ist nach sechs Wochen Preisanstieg in Folge gestoppt! Laut ADAC zahlen Autofahrer erstmals seit Mitte Dezember wieder weniger für ihren Kraftstoff. Der Liter Diesel verbilligte sich um 2,1 Cent, der Liter Super E10 um 0,7 Cent pro Liter. Damit wurden folgende Durchschnittspreise pro Liter berechnet:

1 Liter Diesel : 1,678 Euro

: 1,678 Euro 1 Liter Super E10: 1,739 Euro

Anzeige

Die Spritpreise sinken das erste Mal seit Wochen – das ist vor allem beim Diesel spürbar. (© ADAC Grafik)

Anzeige

Wenn ihr unterwegs seid und die günstigste Tankstelle in eurer Nähe sucht, hilft euch unsere TankenApp weiter. Wir stellen diese im Video vor:

In eigener Sache: Mit unserer TankenApp spart ihr überall Geld Abonniere uns

auf YouTube

Rohölpreis sinkt weiter

Als Hauptursache für die gesunkenen Kraftstoffpreise macht der ADAC die niedrigeren Rohölpreise aus. Das Barrel Brent, die wichtigste Rohölsorte für Europa, liegt nun bei etwa 77 US-Dollar, im Laufe des Januars lag es aber auch schon deutlich über 80 Dollar. Der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar bleibt stabil auf niedrigem Niveau bei 1,04 Euro.

Weitere Tipps zum Tanken

Die Uhrzeit beim Tanken kann entscheidenden Einfluss auf den Spritpreis haben. Am Abend ist das Tanken häufig günstiger als am Vormittag. Der ADAC spricht von einer Ersparnis von einigen Cent pro Liter. Es lohnt sich also ab ungefähr 18:00 Uhr zu tanken, anstatt früh am Morgen. Wenn ihre eine Spritpreis-App nutzt, könnt ihr die aktuellen Preise für die Tankstellen in eurer Nähe angezeigt bekommen.

Falls ihr euch schon einmal über die zwei Vertiefungen am Tankdeckel gewundert habt, erfahrt ihr in unserem Artikel, warum sie durchaus nützlich sind. Und wenn ihr an der Tankstelle steht und der Tankdeckel nicht aufgeht, kann schnell etwas Panik entstehen. Für diesen Fall haben wir ein paar nützliche Tipps.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.