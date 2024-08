An jeder Tankstelle: Was bedeuten die gelben Zettel?

An vielen Tankstellen in Deutschland sieht man an der Kasse oder an Zapfsäulen einen gelben Zettel mit verschiedenen Ziffern und Spritsorten. Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, was die Angaben bedeuten sollen. GIGA erklärt euch, was dort steht und wie euch der gelbe Zettel helfen soll.

Seit dem 1. Oktober 2021 sind die gelben Zettel für Tankstellen mit sechs oder mehr Säulen verpflichtend. Sie zeigen den „Energiekostenvergleich für Personenkraftwagen in €/100 km“. Die Angaben kommen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und sollen Autofahrern einen Vergleich über die Energiekosten verschiedener Kraftstoffe bieten.

Was bedeutet der gelbe Zettel an Tankstellen?

So sehen die Hinweise aus:

Bildquelle: IMAGO / snowfieldphotography

Genauer sehen Autofahrer anhand des Zettels, wie teuer die Fahrt einer 100 Kilometer langen Strecke mit dem entsprechenden Treibstoff ist. Es handelt sich um die reinen Energiekosten. Ausgeklammert werden also weitere Kosten wie Verschleiß, Steuern und Versicherungen.

Beim Preis für E-Autos wird der Preis für eine Aufladung zu Hause herangezogen. Dieser ist meist günstiger als an öffentlichen Ladesäulen. Aufgeteilt sind die Kosten in zwei Fahrzeuggruppen. So können Fahrer von Klein- und Kompaktwagen sowie Mittel- und Oberklasse-Wagen die Energiekosten einsehen.

Das steht aktuell auf den gelben Zetteln (Stand: August 2024):

Klein- und Kompaktwagen Mittel- und Oberklasse Super E5 10,54 13,08 Super E10 10,21 12,67 Diesel B7 8,28 8,97 Strom 4,68 4,87 Erdgas 6,24 7,40 Autogas 7,40 - Wasserstoff - 12,43

Hiernach kostet euch also die Fahrt einer 100 Kilometer langen Strecke mit einem Kleinwagen, der Super-E10 getankt hat 10,21 Euro, während für die gleiche Fahrt mit einem E-Auto 4,68 Euro „Sprit“-Kosten anfallen. Autofahrer mit einem großen Wagen, der Super E5 benötigt, sind demnach am teuersten unterwegs.

Die Werte sollen jedes Quartal angepasst werden. Die Kosten ergeben sich aus dem durchschnittlichen Liter- oder kWh-Preis des jeweiligen Vorquartals. Genaue Angaben zu den einzelnen Energiekosten und zum Beispiel den Literpreis für Diesel findet man hier nicht. Die aktuellen Werte findet man im Webangebot des Bundeministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (hier ansehen). Dort sind auch die einzelnen Kraftstoff- und Energieträgerpreise aufgeführt, die für die Berechnung herangezogen wurden.

Es handelt sich also vor allem um Richtwerte und keine aktuellen Preisangaben. Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sollen die Informationen einen Vergleich der unterschiedlichen Antriebsarten vereinfachen. Autofahrer sollen so einen besseren Einblick über die Kosten je Kilometer bekommen und hieraus eine Kaufentscheidung für zukünftige Fahrzeuge ableiten.

