Android-Erweiterung: Der beste Launcher für kurze Zeit zum Schleuderpreis

Die Premium-Variante des beliebten Nova Launchers für Android-Handys ist gerade deutlich günstiger zu bekommen. Statt 5,25 Euro gibt es die App jetzt schon für 59 Cent – das entspricht einem satten Rabatt von 89 Prozent.

Bildquelle: Nova Launcher

Deal: Nova Launcher Prime für 59 Cent

Als kleines Weihnachtsgeschenk bietet TeslaCoil Software die Premium-Variante des Nova Launchers stark vergünstigt an. Wer sich mit der kostenfreien Version nicht begnügen möchte, der musste bisher 5,25 Euro bezahlen. Jetzt gibt es Nova Launcher Prime bereits für 59 Cent – das Angebot ist aber zeitlich begrenzt und läuft am 29. Dezember 2019 wieder aus.

Im Unterschied zur kostenlosen Version bietet der Nova Launcher Prime einige Vorteile und mehr Funktionen mit. Eine Gestensteuerung wird unterstützt, Apps können aus dem Drawer entfernt werden (ohne dass sie gleich deinstalliert werden) und in benutzerdefinierten Gruppen ganz neu angeordnet werden.

Die Premium-Variante fungiert lediglich als Lizenzschlüssel. Dieser wird in der Standardausführung der App eingegeben. Das heißt, dass diese auf dem Android-Handy vorab installiert sein muss. Den Nova Launcher bekommt ihr hier:

Darum ist der Nova Launcher so beliebt

Viele Hersteller von Android-Handys setzen nicht auf ein „reines“ Android, sondern basteln an eigenen Oberflächen. Ein gutes Beispiel dafür ist Samsung mit seiner One UI und Huawei mit EMUI. Allerdings ist nicht jeder Nutzer mit jeder Oberfläche gleich zufrieden. Manche Hersteller übertreiben es auch einfach mit den Anpassungen – und da kommt der Nova Launcher ins Spiel. Dieser kann im Grunde auf jedem Android-Handy installiert werden. Wechselt man also von einem Huawei- zu einem Xiaomi-Smartphone, dann bleibt die Oberfläche gleich.

Was der Nova Launcher alles kann, seht ihr hier in der Bilderstrecke:

