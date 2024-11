Angebot bei Aldi und Amazon: Dieser LEGO-Marvel-Held hat eine besondere Funktion

Das Marvel-Universum beinhaltet viele Helden. Bei Aldi gibt es aktuell eine Lego-Version von einer beliebten Figur mit einer besonderen Fähigkeit im Angebot.

Groot tanzt

Der LEGO Marvel Super Heroes Tanzender Groot bringt Bewegung ins Spiel und ist ein Highlight für alle Fans der „Guardians of the Galaxy“. Mit 459 Teilen bietet dieses Set ein beeindruckendes Bau- und Spielerlebnis.

Anzeige

Der bewegliche Groot kann Kopf und Arme in verschiedenen Positionen halten, sodass sich seine Tanzfunktion in vollem Umfang entfalten kann. Durch das einfache Drehen von Teilen könnt ihr ihn in Bewegung versetzen und seine Tanzbewegungen bewundern.

Ein zusätzliches Highlight: Der kleine Blumentopf, der Teil des Sets ist, dient nicht nur als Basis, sondern bietet auch Platz für diverses Zubehör. Kopfhörer und Sonnenbrille verleihen Groot eine lässige Optik, während Blätter und Namensschilder ihm eine individuelle Note verleihen. Aktuell gibt es das Set zum reduzierten Preis bei Aldi zu kaufen.

Anzeige

LEGO Marvel Tanzender Groot animierte Minifigur eines Charakters aus Guardians of The Galaxy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 03:59 Uhr

Mehr als nur ein Bauprojekt: Spielspaß mit der interaktiven LEGO-App

Die Detailverliebtheit des LEGO-Sets geht über die reine Optik hinaus. Ihr könnt den Bauprozess mit der LEGO Builder App begleiten, die eine 3D-Ansicht bietet und Kindern wie Erwachsenen hilft, den Bau schrittweise umzusetzen.

Anzeige

Die App bietet interaktive Bauanleitungen, sodass der Bauprozess nicht nur leichter wird, sondern auch visuell ansprechend gestaltet ist. LEGO-Fans werden hier auf ihre Kosten kommen, denn mit knapp 459 Teilen wird Geduld und Konzentration gefordert. Ob für den Einstieg ins LEGO-Universum oder als Ergänzung für eingefleischte Fans, dieser tanzende Groot ist ein echter Hingucker.

Marvel-Filme sind gespickt mit einer Vielzahl an verstecken Easter-Eggs. 23 davon entdeckt ihr im Video unserer kino.de-Kollegen.

23 Easter Eggs aus dem Marvel Universum

Perfekte Geschenkidee für kleine und große Superhelden-Fans

Der tanzende Groot ist ein großartiges Geschenk für jeden Fan der Marvel-Filme und speziell der „Guardians of the Galaxy“. Dank der flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten und dem cleveren Zubehör können Kinder ihre Kreativität voll ausleben. Mit den Kopfhörern und der Sonnenbrille bekommt Groot eine coole Note, während die ansteckbaren Blätter und die Namensschilder für das gewisse Extra sorgen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.