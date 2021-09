Im Rahmen der September-Angebote bei Amazon ist das Office-Paket Office 2019 Home & Student mit Word, Excel und PowerPoint zum besonders günstigen Preis zu haben. GIGA hat alle Details zum Angebot für euch.

Microsoft Office 2019 Home & Student zum Schnäppchenpreis bei Amazon

Wer gerade auf der Suche nach einem guten Office-Paket ist, kann sich freuen, denn zu den September-Deals gibt es die Home & Student-Version des Marktführers Microsoft Office in der aktuellen Version 2019 für nur 89,99 Euro statt 149 Euro UVP bei Amazon zu kaufen.

Im Gegensatz zum ebenfalls erhältlichen Microsoft 365 handelt es sich bei Office 2019 um eine Dauerlizenz. Ihr zahlt den oben genannten Preis also nur einmal und könnt MS Office 2019 Home & Student dann für einen unbegrenzten Zeitraum verwenden. Geeignet ist das Programm für die Betriebssysteme Windows 10 und MacOS.

Office 2019 Home & Student: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Kauf von Microsoft Office 2019 Home & Student lohnt sich für jeden, der gerade ein gutes Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramm sucht. MS Office ist immer roch Marktführer und stellt die mit Abstand ausgereiftesten Programme in diesem Bereich her.

In der aktuellen Version Office 2019 wurden außerdem diverse Neuerungen eingeführt und Verbesserungen vorgenommen. So gibt es unter anderem nun ein augenschonendes, schwarzes Design und in Word 2019 zusätzliche Lernfunktionen und Werkzeuge. In PowerPoint sind beispielsweise neue Animationsfeatures enthalten und in Excel neue Formeln und Diagramme.

Mit Office 2019 Home & Student seid ihr also in Bezug auf ein leistungsstarkes Office-Paket bestens aufgestellt. Wer zusätzlich das E-Mail-Programm Outlook verwenden möchte, sollte allerdings besser auf Microsoft 365 zurückgreifen, in welchem dieses im Gegensatz zu Office 2019 Home & Student enthalten ist.