Angebot zum Black Friday: Das originale „Jumanji“-Brettspiel jetzt zum halben Preis

„Jumanji“-Fans aufgepasst! Der Black Friday birgt für euch ein ganz besonderes Schnäppchen, nämlich das originale Brettspiel des Films zum halben Preis!

Der Abenteuerfilm „Jumanji“ zählt zu den Klassikern der 90er Jahre. Robin Williams brilliert in der Rolle des Alan Parrish, der als Junge in das Brettspiel hineingezogen wurde und als verschwunden galt und erst wieder auftaucht, als die Kinder Judy und Peter das magische Brettspiel finden und zu spielen beginnen. Alan taucht aber nicht auf, wie er verschwunden ist, sondern als erwachsener Mann. Gemeinsam müssen sie das Spiel beenden, um die dadurch verursachten Katastrophen zu stoppen. Der Film bietet Action, Humor, Tiefgang und ein spannendes Brettspiel, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in den 90ern gerne gehabt hätte. Und für alle Nostalgiker oder auch für die Fans der neuen „Jumanji“-Versionen, gibt es jetzt genau dieses Brettspiel zum Schnäppchen-Preis.

Spin Master Games - Jumanji Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2023 12:39 Uhr

Das erwartet euch bei „Jumanji – das Brettspiel“

Das actiongeladene Familienspiel hebt sich deutlich von den typischen Brettspielen ab. Das Spannende dabei: Verliert ein Spieler sein letztes Leben, verlieren Alle. Das Spiel eignet sich für zwei bis vier Personen ab acht Jahren.

Die grüne Kuppel in der Mitte des Bretts nutzen die Spieler, um Reime zu entschlüsseln und Challenges zu lösen. Es ist ein Spiel, das nicht gegeneinander gespielt wird, sondern wirklich zusammen. Denn nur so können die Abenteuer im Dschungel bewältigt werden. Ist ein Spieler am Ziel angelangt, hat das ganze Team gewonnen. Der Gegner ist also das Spiel selbst.

Was das Spiel auch noch besonders macht sind die Aufgaben. Es muss gemeinsam kommuniziert werden, Rätsel müssen gelöst werden und manchmal ist eine Aufgabe als Pantomime zu spielen. Im Spiel enthalten sind:

Ein Spielplan

Eine grüne Kuppel

100 Challenge-Karten

Vier Spielfiguren

Zwölf Lebens-Chips

Zwei Zugwürfel

Vier Challenge-Würfel

Eine Sanduhr

Eine Anleitung

Einfach den Black-Friday-Deal sichern und es kann losgehen: Fangt nichts an, was nicht beendet werden kann. Wer ist mutig genug, um sich den Gefahren des legendären Spiels „Jumanji“ zu stellen?

Deluxe-Version des „Jumanji“-Spiels

Es gibt auch eine Deluxe-Version von „Jumanji“ mit Spielcomputer. Spektakuläre Licht- und Soundeffekte inklusive, um das Spiel noch lebendiger zu gestalten und mehr Spannung und Stimmung aufzubauen. Während die andere Version des Spiels um über 50 % vergünstigt ist, dürft ihr euch bei der Deluxe-Version zumindest über einen Rabatt von 5 % freuen.

Im letzten Monat wurde diese Version über 700-mal gekauft. 62 % der Käufer bewerten das Spiel mit 5 Sternen, 21 % mit 4 Sternen. Ähnlich sieht es mit den Bewertungen auch für die andere Version aus, die allerdings über 4000-mal im letzten Monat gekauft wurde.

