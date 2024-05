Angebot zum Star-Wars-Tag: Ahsokas beliebtes Jedi Shuttle aus LEGO jetzt 30 € günstiger

Der Star-Wars-Ableger „Ahsoka“ ist eine klasse Ergänzung zu den Filmen und kommt mit tollen Effekten und Bildern daher. Das passende LEGO-Set zum markanten Raumschiff aus der Serie gibt es jetzt passend zum Star-Wars-Tag im Angebot.

Die „Star Wars“-Serien und -Filme bestechen neben der opulenten Geschichte und den besonderen Figuren auch mit vielen eindrucksvollen Raumschiffen. In der Serie „Ahsoka“ (verfügbar bei Disney+) kam besonders das Schiff der Protagonistin, das „Tanos T-6 Jedi Shuttle“, häufig vor. Das entsprechende LEGO-Set „Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle“ gibt es jetzt passend zum „May the 4th“ bei Amazon im Angebot zum Schnäppchenpreis!

LEGO 75362 Ahsoka Tanos Shuttle-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.05.2024 17:00 Uhr

Anstatt der UVP von 74,99 € gibt es das Raumschiff für nur 48,99 € im Angebot! Generell ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um für Star-Wars-Artikel ein Schnäppchen zu schlagen. Neben Brettspielen oder kleineren Produkten wie ulkigen Frühstückssets gibt es gerade massenhaft verschiedenste LEGO-Sets im Angebot, wie zum Beispiel den legendären AT-AT, die Büste von Darth Vader oder die Razor Crest aus „The Mandalorian“.

Das „Tanos T-6 Jedi Shuttle“ aus LEGO: Was bietet euch das Set?

Gerade das Raumschiff „Tanos T-6 Jedi Shuttle“ erkennen Serienliebhaberinnen und -liebhaber sicher auf den ersten Blick. Zusätzlich dürft ihr euch auf besondere Miniaturen freuen, mit denen ihr eure Lieblingsmomente aus der Serie nachstellen und in Szene setzen könnt. Was das LEGO-Set sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in folgender Liste:

insgesamt 599 Bausteine

vier Miniaturen: Ahsoka Tano, Sabine Wren, Professor Huyang und Marrok

spezielles Zubehör, wie Lichtschwerter für Ahsoka oder ein Schraubenschlüssel für Huyang

Fahrwerk lässt sich einfahren, um den Flugmodus zu starten

spezielle Aufbewahrungsfächer für Waffen und Werkzeug

zwei Shooter mit entsprechender Munition

