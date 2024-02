Anhand dieser Floskeln lassen sich KI-Texte erkennen

Immer mehr Texte im Internet werden mithilfe eines Chatbots wie Microsoft Copilot oder ChatGPT erstellt. Doch die meisten dieser Texte verraten sich selbst, indem sie bestimmte Floskel oder Redewendungen immer wieder verwenden. Wir haben unseren Giga-Bot beauftragt, diese Floskeln für euch aufzuschreiben.

KIs und ChatBots beeinflussen unsere Entscheidungen, übernehmen Aufgaben und schreiben zahlreiche Texte. In diesem Artikel enthüllen wir die subtilen, aber eindeutigen Zeichen, die die Texte von ChatBots verraten: Floskeln. Diese Floskeln schleichen sich in alle KI-Texte ein und wirken meist ulkig oder komplett fehl am Platz.

Die 128 „besten“ KI-Floskeln, um ChatGPT-Texte zu erkennen

Das Tanzbein schwingen Wie ein Phönix aus der Asche In einem Meer von Möglichkeiten navigieren Ein Mosaik aus Gedanken Das Gewebe der Zeit weben Wie Sterne, die den nächtlichen Himmel erleuchten In den Wirbelstürmen des Lebens stehen Ein Kaleidoskop an Emotionen Über den Horizont hinaus denken Die Saat der Hoffnung säen Ein Feuerwerk an Ideen entfachen Wie ein Anker in stürmischen Zeiten Auf den Flügeln der Fantasie reisen Ein Puzzle aus Träumen zusammenfügen In den Garten der Gedanken eintreten Ein Leuchtturm in der Dunkelheit sein Die Brücken des Verständnisses bauen Auf dem Teppich der Zeit wandeln Wie ein Schmetterling im Wind Die Melodie des Lebens spielen Den Regenbogen nach dem Sturm finden Ein Echo in der Stille Die Symphonie des Universums dirigieren Auf den Wellen der Veränderung surfen Die Farben des Herbstes im Herzen tragen Wie ein Buch, dessen Seiten noch ungeschrieben sind In den Ozean der Sterne eintauchen Auf den Gipfeln der Hoffnung stehen Den Tanz der Ewigkeit aufführen Ein Spiegelbild der Seele sein Durch die Gassen der Zeit schlendern Ein Morgenrot der Möglichkeiten In den Hallen der Erinnerung wandern Die Leinwand des Lebens bemalen Auf den Flügeln der Morgenröte fliegen Ein Wirbelwind der Leidenschaft Den Duft des Neuanfangs atmen Wie ein Leuchtfeuer in der Nacht Die Klaviatur des Schicksals spielen Den Sturm der Gefühle zähmen Ein Ballett der Blätter im Herbstwind Die Pfade des Schicksals erkunden In den Fluss der Zeit eintauchen Den Samen der Zukunft pflanzen Eine Oase in der Wüste des Alltags Die Sterne vom Himmel holen Im Labyrinth der Gedanken verirren Die Sonnenseiten des Lebens betrachten Ein Festmahl für die Sinne Die Flügel der Freiheit entfalten Auf den Straßen des Glücks wandeln Ein Fest der Farben im Herzen der Natur Wie ein Vogel, der in den Himmel der Freiheit aufsteigt In den Gewässern der Ruhe segeln Die Sterne als Wegweiser durch die Nacht nutzen Ein Marmorpalast der Träume Im Schatten alter Legenden wandern Die Flammen der Begeisterung entzünden Unter dem Baldachin der Sterne träumen Wie ein Blatt, das im Fluss der Zeit treibt Den Reigen der Jahreszeiten tanzen Die Geheimnisse des Morgentaus enthüllen Ein Bote des Frühlings in einer Welt aus Schnee In den Schoß der Natur zurückkehren Die Pfade des Abenteuers beschreiten Die Harmonie des Kosmos einfangen Ein Zephyr, der die Stille durchbricht Unter dem Mantel der Nacht flüstern Die Chroniken der Vergangenheit durchblättern Wie ein Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht Ein Kaskade aus Licht in der Dunkelheit Auf dem Altar der Zeit Opfer bringen Die Schätze des Geistes bergen Ein Wirbel aus Farben und Klängen Die Lieder der Erde singen Den Schlüssel zum Garten des Glücks finden Auf dem Rücken der Winde reiten Die Süße des Lebens kosten Ein Festzug der Fantasie Die Ruinen der Vergangenheit erkunden Wie eine Perle im Ozean des Lebens Die Flüsse des Schicksals umlenken Im Herzen des Sturms die Ruhe bewahren Ein Leuchten in den Augen der Zeit Auf den Feldern der Inspiration ernten Die Krone der Schöpfung tragen Die Flamme des Wissens nähren Die Brise der Veränderung umarmen Die Tore zur Fantasie öffnen Ein Schauspiel der Natur bewundern Die Labyrinthe des Herzens durchqueren Auf den Spuren der Ahnen wandeln In den Schoß der Dämmerung sinken Die Melodien der Stille hören Ein Wandteppich aus Erinnerungen weben Den Tanz des Lebens vollführen Die Wogen der Leidenschaft beruhigen Ein Refugium inmitten des Chaos schaffen Die Stimme des Herzens vernehmen Den Horizont der Hoffnung erweitern Die Schleier der Illusion lüften Kurz gesagt Um es auf den Punkt zu bringen Nichtsdestotrotz Von grundlegender Bedeutung Im Großen und Ganzen Es versteht sich von selbst In Bezug auf Zu diesem Zeitpunkt Es ist unumgänglich Mit Blick auf Angesichts der Tatsache Unter Berücksichtigung von Daraus folgt Im Einklang mit Im Hinblick auf Zu guter Letzt Es gilt zu beachten Vor allem Darüber hinaus Gleichwohl Zum einen Aus diesem Grund Letztendlich In Anbetracht dessen Auf der anderen Seite Dies führt zu der Annahme Wie bereits erwähnt

