Bei Saturn sind die „Apple Days“ gestartet. Auf der Aktionsseite finden sich unter anderem reduzierte iPhones, iPads, AirPods MacBooks, Apple Watches und viel Zubehör im Angebot. Wir haben uns die Aktion angeschaut und alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Wer auf der Suche nach Angeboten für Apple-Produkte ist, kann sich ab sofort durch die „Apple Days“-Aktionsseite von Saturn wühlen. Für kurze Zeit hat der Elektronikfachmarkt viele Artikel der beliebten Marke reduziert. Die Aktion läuft offiziell bis zum 15. Juni, 9:00 Uhr.

Zur Aktionsseite von Saturn

Apple-Produkte reduziert bei Saturn: Welche Angebote lohnen sich?

Erfahrungsgemäß unterbieten unter dem Schwall an reduzierten Artikeln nicht alle die aktuellen besten Online-Preise. Als Vergleich haben wir etablierte Shops via idealo.de herangezogen. In einigen Fällen schlägt Saturn den derzeit günstigsten Preis oder zieht preislich mit weniger bekannten Online-Shops zumindest gleich.

Wer also jetzt ein bestimmtes Produkt kaufen möchte und kein Risiko bei ominösen Anbietern oder eBay-Händlern eingehen will, kann hier nicht nur einige Euro sparen, sondern hat auch die Sicherheit eines etablierten Händlers mit mutmaßlich größeren Lagerbeständen und der Möglichkeit, auf Wunsch Ware direkt in der Filiale abzuholen. Hier einige empfehlenswerte Artikel im Angebot:

Alle Angebote: Zur Aktionsseite von Saturn

Apple-Angebote: Bessere Deals mit zusätzlich 10 Euro Gutschein-Rabatt

Wer etwas mehr sparen will und noch nicht beim Saturn-Newsletter angemeldet ist, kann sich einen Coupon im Wert von 10 Euro sichern. Ihr bekommt den Gutschein nach der Anmeldung per E-Mail zugeschickt. Dieser ist dann nur für 48 Stunden gültig und kann ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro eingesetzt werden. So lassen sich die Preise noch einmal etwas drücken.