Apple-Anhänger können sich in den Foren im offiziellen Webangebot von Apple zu Produkten, News und Problemen mit Apple-Geräten austauschen. Mit „Community+“ startet ein Bonus-Programm für besonders fleißige Mitglieder.

Die Apple-Community nimmt dem Apple-Support viel Arbeit ab und bietet Nutzern von Apple-Geräten regelmäßig Hilfe zu verschiedenen technischen Problemen. Apple möchte Anreize schaffen, sich noch mehr in den eigenen Foren zu beteiligen.

Apple Community Plus: Wie wird man Mitglied?

In einem eigenen Beitrag stellt Apple das Plus-Programm auf seiner Webseite vor. Noch steht nicht fest, wann es losgehen wird. Man kann sich nicht für das „Community Plus“-Programm anmelden. Stattdessen werden Nutzer, die sich durch viele hilfreiche Beiträge auszeichnen, zur Teilnahme eingeladen.

Wollt ihr selber eine Einladung erhalten und von den Community-Plus-Vorteilen profitieren, solltet ihr euch wie folgt verhalten:

Schreibt viele hilfreiche Beiträge . Es geht nicht darum, wer die meisten Posts im Apple-Forum hat, sondern wer vielen Nutzern bei Problemen weiterhelfen kann.

. Es geht nicht darum, wer die meisten Posts im Apple-Forum hat, sondern wer vielen Nutzern bei Problemen weiterhelfen kann. Seid aktiv und engagiert und schreibt nützliche Antworten.

Helft dabei, die „Community zu einem Ort zu machen, an dem sich alle wohlfühlen können“.

Apple-Updates 2022: Highlights aus iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9

auf YouTube

Unklar ist, wie viele Mitglieder in das „Community Plus“-Programm eingeladen werden. Es soll sich aber nur um einen kleinen Kreis von Foren-Teilnehmern handeln.

Apple Community Plus verspricht exklusive Vorteile

Welche Vorteile es genau gibt, ist noch nicht bekannt.

Bereits jetzt können alle Teilnehmer im Apple-Forum Punkte sammeln und damit verschiedene Aktionen freischalten, zum Beispiel den Zugang zu exklusiven Apple-News oder die Möglichkeit, ein eigenes Avatar-Bild für den Foren-Account zu erstellen. So kann man als besonders aktiver Nutzer in Stufen aufsteigen. Diese Levels werden von anderen Teilnehmern gesehen, sodass man hier zeigen kann, dass man ein „Apple-Crack“ ist. Zudem können in den verschiedenen Stufen Vorteile im Apple-Forum freigeschaltet werden. Das Plus-Programm geht einen Schritt weiter. Wer im Forum bereits viele Punkte hat, dürfte auch gute Chancen haben, für das „Community“-Plus-Programm ausgewählt zu werden.

