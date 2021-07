Flexible Lösung fürs Home-Office mit Apple-Hardware gesucht? Dann solltet ihr euch das aktuelle Angebot bei o2 näher ansehen. Ihr bekommt das MacBook Air 13 (2020) mit M1-Chip im Bundle mit einem mobilen Router sowie 5G-fähigen 60-GB-Datentarif zum reduzierten Preis. GIGA verrät, für wen sich das Angebot lohnt.

Apple-Deal bei o2: MacBook Air + Mobile Router + 60 GB 5G

Wegen Corona hat sich in der Arbeitswelt einiges getan, flexible Home-Office-Lösungen liegen im Trend. Falls euch dafür noch die nötige Hardware fehlt, könnte das aktuelle Angebot bei o2 interessant sein. Beim Mobilfunkanbieter bekommt ihr das Apple MacBook Air 13 mit M1-Chip (8 GB RAM, 256 GB SSD) plus Mobile Router inklusive 60 GB LTE/5G-Datenvolumen für rund 60 Euro im Monat. Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 55,98 Euro.

Die Kosten des Tarifs im Überblick:

Monatliche Grundgebühr: 24 × 59,99 Euro

Einmalige Zuzahlung für das MacBook Air inkl. Mobile Router: 1 Euro

Anschlusspreis: 49,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten Vertragslaufzeit: 1.495,74 Euro

Was das MacBook Air mit M1-Chip so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in diesem Video:

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

Tarif: o2 My Data L

60 GB LTE/5G (max. 300 MBit/s Download, 50 MBit/s Upload)

(max. 300 MBit/s Download, 50 MBit/s Upload) EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

MacBook Air 13 im Home-Office-Deal bei o2: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Angebot lohnt sich für alle, die ein Apple-Gerät suchen, dafür allerdings nicht gleich fast 1.000 Euro auf einmal ausgeben möchten. MacBooks gelten als besonders preisstabil – umso erfreulicher ist es, wenn mal ein Angebot mit ordentlich Sparpotential auftaucht. Im Preisvergleich müsst ihr für das schlanke Apple-Notebook immer noch mindestens 959 Euro berappen, für den mobilen Router werden laut Preisvergleich ca. 40 Euro fällig. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab, bleiben 496,74 Euro für den Tarif übrig, was 20,70 Euro pro Monat entspricht. Das ist ein günstiger Preis für 60 GB 5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Der Normalpreis für den Datentarif bei o2 ohne MacBook Air beträgt 30 Euro im Monat.

Ihr könnt den Tarif übrigens auch mit eurem Smartphone nutzen. Vergesst jedoch nicht, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen, denn nur dann geht die Rechnung mit dem günstigen Preis auf.