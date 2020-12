Bei Saturn neigen sich die Apple Days dem Ende zu, ihr habt also nur noch wenige Stunden Zeit, euch den Homepod zum Tiefstpreis zu sichern. Mit einem Trick bekommt ihr den Siri-Lautsprecher jetzt noch günstiger.

Apple HomePod: Siri-Lautsprecher offiziell günstiger

Ein Blick auf Apples Website offenbarte zuletzt die offizielle Änderung des Preises für den kleinen Lautsprecher. Lag der Preis seit dem Verkaufsstart vor gut zwei Jahren bei 349 Euro, verlangt Apple in Deutschland für den HomePod jetzt nur noch 329 Euro.

Ein wirkliches Schnäppchen präsentiert Apple uns damit allerdings nicht, denn schon länger ist der HomePod bei anderen deutschen Händlern deutlich günstiger erhältlich. Der Straßenpreis für den Smart Speaker hat sich in den letzten Monaten im Durchschnitt bei knapp unter 300 Euro eingepegelt.

So schlägt sich Apples HomePod im Vergleich mit der Konkurrenz:

Apple HomePod bei Saturn ansehen

Apple HomePod: Preis sinkt weltweit

Apple hat den Preis des HomePod aber nicht nur in Deutschland reduziert. In Großbritannien sank der Preis beispielsweise von £319 auf £279. Der US-Preis liegt nun ebenfalls unterhalb der 300er-Marke bei 299 statt zuvor 349 US-Dollar. Aber auch hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Angebote einzelner Händler, die beispielsweise nur 249 Dollar verlangten.

Einen direkten Preiskampf mit der Konkurrenz lassen aber auch die gesenkten Preise noch nicht zu. So kostet etwa Amazons Echo Plus (2018) nur rund 150 Euro; plus einen zusätzlichen Rabatt gibt es, wenn man gleich zwei der Lautsprecherassistenten kauft.

Es bleibt abzuwarten, ob sich mit der offiziellen Preissenkung des HomePod auch die Preise der Händler noch einmal etwas weiter nach unten bewegen. Es ist möglich, dass sich in Zukunft einige Anbieter dazu entscheiden, den Siri-Lautsprecher für weniger als 250 Euro anzubieten.