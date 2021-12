Der Beats Solo Pro Kopfhörer von Apple erfreut sich großer Beliebtheit und ist unter den Bluetooth-Kopfhörern mit ANC an vorderster Front, vor allem was Ausstattung und Qualität angeht. Aktuell ist das begehrte Modell bei Amazon zu einem Top-Preis erhältlich.

Apple-Schnapper: Beats Solo Pro bei Amazon extrem reduziert

Im Büro oder aber auch im Home-Office kann es schon mal extrem laut werden, obwohl man sich eigentlich konzentrieren müsste. Abhilfe kann dann ein guter Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung schaffen, um den Alltag auszublenden. Der Beats Solo Pro Kopfhörer von Apple hat genau diese Technologie verbaut und sieht außerdem auch noch ziemlich schick aus: Aktuell gibt es den beliebten Kopfhörer für 159 Euro bei Amazon (statt 299,95 Euro UVP) im Angebot.

Auch die Amazon-Kunden sind begeistert und vergeben dem Kopfhörer ganze 4,4 von 5 Sternen bei über 2.700 Bewertungen.

Beats Solo Pro: Schicker Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Wir von GIGA hatten den Beats Solo Pro Kopfhörer bereits genauestens unter die Lupe genommen und sind zum Schluss gekommen, dass sich der Bluetooth-Kopfhörer durch ein schickes Design, eine gute Klangqualität und gutes Active-Noise-Cancelling (ANC) auszeichnet. Verbunden wird er per Bluetooth 4.0 mit dem Handy, Tablet oder Laptop. Optional könnt ihr das Headset auch per Kabel an euer Smartphone anschließen. Der Apple-Lightning-Adapter muss allerdings für ca. 10 Euro (bei Amazon) zusätzlich dazu gekauft werden. Dann könnt ihr den Kopfhörer aber auch problemlos weiter nutzen, wenn der Akku mal leer und keine Steckdose in Sicht ist.

Beats Solo Pro Kabellose Bluetooth On-Ear Kopfhörer mit ANC

Die technischen Details im Überblick:

On-Ear Kopfhörer

Kopfhörer 22 Stunden und bis zu 40 Stunden Spielzeit, wenn ANC deaktiviert ist (Herstellerangaben)

und bis zu 40 Stunden Spielzeit, wenn ANC deaktiviert ist (Herstellerangaben) inkl. Noise-Cancelling (ANC)

(ANC) Bluetooth 4.0

Apple-Lightning-Anschluss vorhanden, Kabel aber nicht im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang enthalten Sprachsteuerung via Siri

faltbar

Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was Noise-Cancelling eigentlich ist, haben wir hier ein informatives Video für euch vorbereitet:

Test: So leise ist Noise Cancelling Abonniere uns

auf YouTube

