Seid ihr aktuell auf der Suche nach einem erschwinglichen MacBook Air und benötigt zudem einen neuen Mobilfunktarif? Dann könnte das Angebot von Curved interessant für euch sein. Ihr könnt dort das stilvolle Apple-Notebook zusammen mit dem Tarif „Mobile M“ im o2-Netz zu einem erheblich niedrigeren Preis als beim Netzbetreiber direkt erwerben. Wir zeigen euch, warum es sich dabei um einen erstklassigen Deal handelt.

Günstiger als bei o2: MacBook Air (M1) mit 25-GB-Tarif bei Curved

Bei Curved bekommen alle, die sich ein MacBook Air gönnen möchten, dafür aber nicht gleich um die 900 Euro auf den Tisch legen wollen, gerade ein tolles Angebot. Ihr bekommt das schicke Notebook von Apple mit M1-Chip, 8 GB RAM und 256 GB SSD als Prämie zum o2 „Mobile M“-Handyvertrag für 59,99 Euro im Monat sowie einmalig 5,99 Euro für Zuzahlung und Versand (Angebot bei Curved ansehen). Der Anschlusspreis entfällt aktionsweise. Statt bei o2 direkt 83,99 Euro im Monat zu zahlen, bekommt ihr das Apple-Bundle mit Grow-Tarif bei Curved also mit gutem Rabatt.

Der Tarif beinhaltet eine Allnet-/SMS-Flat sowie 25 GB 5G/LTE-Datenvolumen im o2-Netz und kann per Mobil-Router (separat erhältlich) mit dem MacBook Air oder natürlich eurem Smartphone genutzt werden. Das Besondere an diesem Tarif: Pro Jahr erhaltet ihr 5 GB Datenvolumen dazu. Im zweiten Jahr habt ihr also schon 30 GB Datenvolumen.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 5 GB an

MacBook Air mit 25-GB-Tarif: Für wen lohnt sich das Angebot?

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 59,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) entfällt Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.445,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 924,95 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 520,80 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 21,26 Euro Zum Angebot bei Curved

MacBooks gelten als besonders preisstabil – umso erfreulicher ist es, wenn mal ein Angebot mit ordentlich Sparpotenzial auftaucht. Im Preisvergleich müsst ihr für das MacBook Air M1 in der angebotenen Konfiguration (256 GB, 8 GB RAM) immer noch mindestens 925 Euro berappen. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab, bleiben 520,95 Euro für den Tarif übrig, was 21,70 Euro im Monat entspricht. Das ist ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat inklusive 25 GB 5G/LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Der Normalpreis für das Tarif-Bundle bei o2 beträgt stolze 83,99 Euro im Monat. Ihr spart bei Curved also auf die Laufzeit von 24 Monaten gerechnet 576 Euro.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was das MacBook Air mit M1-Chip so alles auf dem Kasten hat, seht ihr in diesem Video:

Alles zum MacBook Air mit Apple M1

Alternative mit Unlimited-Tarif: Macbook Pro M2

Euch reicht der M1-Chip nicht und wollt lieber das neuere und leistungsstärkere Macbook Pro M2? Dann gibt es auch dafür einen passenden Vertrag bei Curved mit Unlimited-Tarif. Ihr bekommt das schicke Laptop von Apple mit M2-Chip, 8 GB RAM und 256 GB SSD als Prämie zum o2 „Mobile Unlimited Max“-Handyvertrag für 79,99 Euro im Monat sowie einmalig 23,99 Euro für Zuzahlung und Versand (Angebot bei Curved ansehen). Zieht man den Wert des Geräts (etwa 1.322 Euro) von den Tarifkosten ab, ergibt sich ein effektiver monatlicher Preis von 25,91 Euro.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: o2

Tarif: Mobile Unlimited Max

Allnet- und SMS-Flat

Unlimitertes 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s Download)

(max. 500 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

