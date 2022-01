Wer mit dem iPhone 13 liebäugelt, kann noch für kurze Zeit ein richtig gutes Bundle-Angebot mitnehmen. Bei Curved bekommt ihr das Apple-Smartphone mit AirPods Pro und 40 GB 5G-Tarif samt 100 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme sowie weiteren 100 Euro Cashback. GIGA rechnet nach und verrät, warum sich der Deal lohnt.

iPhone 13 mit vielen Prämien & 40 GB 5G/LTE

Apple-Fans aufgepasst, ein so üppiges Tarif-Bundle gab es schon lange nicht mehr. Bei Curved ist aktuell das iPhone 13 (128 GB) im Angebot, inklusive o2 „Free M Boost“-Vertrag mit Allnet-/SMS-Flat und 40 GB 5G/LTE-Datenvolumen für 64,99 Euro im Monat. Zum 13. Smartphone aus Cupertino gibt's noch die AirPods Pro, 100 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme sowie weitere 100 Euro als Cashback dazu. Das Angebot in der Form gilt jedoch nur noch bis Ende Januar 2022, dann endet die Wechselbonus-Aktion. Alternativ könnt ihr bei o2 direkt zuschlagen, dort gibt's zwar keinen Cashback, dafür entfällt die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro.

Mit dem iPhone 13 setzt Apple mal wieder Maßstäbe – nicht nur, was die Performance angeht. Das „Ceramic Shield“-Bildschirmglas ist extrem robust und auch der Rahmen aus Aluminium wirkt wie gewohnt sehr wertig. Insbesondere die überarbeitete Kamera kann sich sehen lassen: Die Objektive der 12-MP-Dual-Kamera sind um 45 Grad gedreht, sodass die bisher größten Sensoren hineinpassen. Somit kann die Weitwinkelkamera 47 Prozent mehr Licht einfangen.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Anbieter: Curved.de

Netz: o2

Tarif: Free M Boost

40 GB 5G /LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

/LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Datenvolumen auf bis zu 10 SIM-Karten nutzbar

100 Euro Cashback (Auszahlung 5 Wochen nach Vertragsabschluss)

(Auszahlung 5 Wochen nach Vertragsabschluss) 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme (als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr)

bei Rufnummernmitnahme (als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr) 24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

iPhone 13 mit o2 „Free M Boost“-Tarif: Darum ist das Angebot so gut

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 64,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.605,74 Euro Gerätewerte

(Online-Bestpreise laut idealo.de am 21.01.2022) 800 Euro (iPhone) + 200 Euro (AirPods) Cashback & Wechselbonus 200 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert + Boni) 405,74 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 16,91 Euro Angebot ansehen

Die Kosten für das iPhone 13 mit 128 GB Speicher belaufen sich aktuell auf ca. 800 Euro ohne Vertrag, für die AirPods Pro müsst ihr derzeit mindestens 200 Euro auf den Tisch legen. Zieht man diese Summen sowie die 100 Euro Wechselbonus und die 100 Euro Cashback von den Gesamtkosten des Curved-Angebots ab, bleiben 405,74 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 16,91 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für einen 5G-Tarif mit 40 GB, Allnet- und SMS-Flat. Zumal ihr das Datenvolumen dank Connect-Funktion auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen könnt, also zum Beispiel auch im iPad, der Apple Watch etc.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Falls ihr mehr zu den Unterschieden zwischen iPhone 12 und 13 wissen möchtet und ob es sich lohnt umzusteigen, dann seht euch dieses kurzes Video an:

