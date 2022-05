Wenn euer iPhone noch gut in Schuss ist und ihr stattdessen einen Apple TV 4K als Zugabe zum neuen Handyvertrag bevorzugt, könnte das aktuelle o2-Angebot interessant sein. Zum Jubiläumstarif „o2 Grow“ gibt es wahlweise auch Apples Set-Top-Box dazu – und zwar für nur 30 Euro Aufpreis. Wir haben uns den Deal näher angesehen und verraten, für wen er sich lohnt.

Apple TV 4K (2021) mit „o2 Grow“-Tarif zum Sparpreis

o2 feiert 20. Geburtstag und hat zu diesem Anlass diverse Tarif-Bundles zu Aktionspreisen im Angebot. Neben klassischen Zugaben wie iPhones stehen allerdings auch andere Apple-Geräte zur Wahl, die sich mit dem Grow-Jubiläumstarif kombinieren lassen. Dieser kostet 29,99 Euro im Monat, doch für nur 25 Euro Zuzahlung plus 4,99 Euro Versandkosten könnt ihr euch einen Apple TV 4K dazu sichern. Das Besondere am Tarif ist, dass er in den ersten 12 Monaten 40 GB LTE/5G-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s samt Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Danach gibt's 20 Jahre lang jährlich 10 GB gratis obendrauf, sodass euch am Ende 240 GB monatlich zur Verfügung stehen. Darüber hinaus könnt ihr den Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen.

Tarif-Details im Überblick

Netz: o2

Tarif: Grow

40 GB LTE/5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen automatisch um 10 GB an

Apple TV 4K mit o2-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 25 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten (einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 749,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 200 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 549,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 22,91 Euro Angebot ansehen

Der Apple TV 4K (2021) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 200 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben noch 549,75 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, sind das effektiv 22,91 Euro im Monat. Ihr bekommt den Tarif in Kombination mit dem Apple TV 4K also deutlich günstiger. Oder andersherum: Wer ohnehin einen neuen Handyvertrag benötigt, bekommt Apples Set-Top-Box für einen geringen Aufpreis dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestlaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann ab sofort monatlich gekündigt werden.

Ein ähnliches Angebot gibt es übrigens auch mit den AirPods Pro:

