Auf den Prime Day 2021 haben viele Schnäppchenjäger gewartet, bekommt man doch die perfekte Gelegenheit, um sich auch günstig mit ausgesuchter Apple-Hardware einzudecken. Es gibt attraktive Rabatte auf die Apple Watch und noch viel mehr. Wir haben die heißesten Apple-Schnäppchen für euch zusammengetragen.

Amazon Prime Day 2021: Wichtig zu wissen

Wer am alljährlichen Prime Day bei Amazon einkaufen möchte, der muss natürlich auch Prime-Mitglied sein – wer nicht im „Club“ ist, darf nicht mitmachen. Allerdings ist dies in den ersten 30 Tagen der Mitgliedschaft sogar kostenfrei. So kann man sich noch schnell anmelden, am Prime Day einkaufen und im Fall der Fälle danach aber auch wieder problemlos kündigen.

Apple Watch und Co.: Die besten Apple-Angebote am Prime Day 2021

Wir halten es einfach und übersichtlich, folgend finden sich die unserer Meinung nach empfehlenswertesten Apple-Angebote. Da können Käuferinnen und Käufer bedenkenlos zugreifen:

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm)

Das war nur eine kleine Auswahl der Apple-Deals zum Prime Day 2021. Empfehlenswerte Angebote findet ihr in unserer Übersicht der besten Prime-Day-Angebote, die komplette Packung aller aktuellen und kommenden Angebote auf dieser Sonderseite bei Amazon.

