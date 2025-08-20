„Are You The One? Realitystars in Love“ 2025: Start, Sendetermine und Matchbox-Ergebnisse

Auf RTL+ geht es schon bald mit einer neuen Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“ weiter. Hier erfahrt ihr, was bisher zu den Sendeterminen bekannt ist.

Wann startet die neue Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“?

Kaum ist die reguläre Ausgabe von „Are You The One?“ vorbei, steht auch schon die VIP-Version vor der Tür. Hier erhoffen sich prominente Singles ihr „Perfect Match“ – und sind dabei auch von den anderen Kandidat*innen abhängig. Denn nur, wenn wirklich alle VIPs bis zur finalen „Matching Night“ ihre perfekt errechneten Partner oder Partnerinnen gefunden haben, sackt die Gruppe das üppige Preisgeld von 200.000 Euro ein. Starttermin der fünften Staffel ist der 13. August 2025.

Wahrscheinlich wird RTL+ die neuen Episoden von „Are You The One? Realitystars in Love“ we gehabt jeden Freitag als Doppelfolgen veröffentlichen.

Wird „Are You The One VIP“ auch im Free-TV laufen?

Es ist noch nicht bekannt, ob die neue Staffel von „Are You The One? Realitystars in Love“ auch im Free-TV läuft. Bisher waren die Staffeln nicht im linearen Fernsehen, sondern nur über den Streamingdienst zu sehen.

Wer sind die Kandidaten von „Are You The One? Realitystars in Love“?

Die Kandidat*innen der neuen „Are You The One? Realitystars in Love“-Staffel bereits durch RTL bekanntgegeben worden. Viele von ihnen haben bereits bei anderen bekannten Formaten wie „Temptation Island“ oder „Too Hot To Handle“ teilgenommen. Ihr findet sie alle in unserer Bilderstrecke:

Wer moderiert die neue „Are You The One? Realitystars in Love“-Staffel?

Die neue Staffel moderiert erneut Sophia Thomalla, die seit 2021 sowohl für die reguläre, als auch die VIP-Staffel vor der Kamera steht. Sie fühlt den Kandidat*innen auf den Zahn und wird die Show, die auf Koh Samui in Thailand produziert wird, stilvoll präsentieren und anleiten.

Wer geht in Folge 4 in die Matchbox?

In Folge 4 von „Are you the One“ steht die zweite Matchbox an. Nachdem Matchbox 1, Sandra und Kevin, für 20 Euro verkauft wurde, treten diesmal Xander und Elli in die Box. Doch sind sie auch ein perfekt passendes Pair? Das wird erst in der kommenden Folge aufgeklärt.