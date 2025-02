Auf nach Hogwarts mit 27 % Rabatt bei Amazon: Harry-Potter-Fans holen sich dieses Brettspiel

„Harry Potter“ gibt es als spannendes Brettspiel aktuell zum reduzierten Preis. Somit könnt ihr euer eigenes Abenteuer in Hogwarts erleben.

Werdet Schüler in Hogwarts

Die Videospiele Hogwarts Legacy und Quidditch Champions sind nicht die einzigen Spielformate, um in die magische Welt von Harry Potter einzutauchen. Auch auf dem Spielbrett könnt ihr selbst Teil des Geschehens in Hogwarts werden. Möglich macht das „Harry Potter: Hogwarts Battle“, ein kooperatives Brettspiel, das ihr bei Amazon derzeit im Angebot bekommt.

Kampf um Hogwarts – Das kooperative Harry Potter Spiel statt 54,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.02.2025 10:14 Uhr

Kämpft in Hogwarts Battle gegen Voldemort

Wie der Titel bereits andeutet, findet in „Harry Potter: Hogwarts Battle“ ein Kampf um die Zauberschule statt. Ihr schlüpft dabei in die Rollen von Harry, Hermine, Ron und Neville und versucht mit all eurer Macht, Hogwarts gegen Lord Voldemort zu verteidigen. In sieben Einzelspielen werdet ihr die sieben Schuljahre von Harry Potter und seinen Freunden erleben, die natürlich aus den Filmen und Büchern bekannt sind.

Um Hogwarts zu verteidigen, steht jedem Spieler ein zu seiner Figur passendes Kartendeck zur Verfügung. Setzt eure Karten strategisch ein und arbeitet als Team zusammen. In diesem Spiel ist die Kraft der Gemeinschaft entscheidend! So könnt ihr Zaubersprüche verbessern, magische Artefakte sammeln, neue Verbündete finden und gegen die dunklen Mächte bestehen.

Anzahl der Spieler, Spieldauer und weitere Infos

Teilhaben können an einer Runde von Harry Potter: Hogwarts Battle zwei bis vier Spieler ab 11 Jahren. Die Spielzeit beträgt 30 bis 60 Minuten. Die Community von Board Game Geek schätzt den Schwierigkeitsgrad auf 2,08 von 5 Punkte ein – damit bewegt sich das Brettspiel im Mittelfeld.

Hogwarts Battle ist ein Must-have für jeden Harry Potter-Fan. Das Brettspiel verfügt über eine hochwertige Ausstattung mit zahlreichen Bildern aus den Filmen für eine Atmosphäre wie in Hogwarts. Falls Interesse besteht, solltet ihr jetzt zuschlagen, denn wir wissen nicht, wie lange die Rabattaktion bei Amazon noch läuft.

Noch besser mit den Hogwarts-Erweiterungen

Wem das Basisspiel nicht genügt, kann den Spielspaß mit den passenden Erweiterungen für Harry Potter: Hogwarts Battle noch verstärken. Die Monsterbox der Monster und Zauberkunst und Zaubertränke bieten euch zusätzliche Herausforderungen und noch mehr Hogwarts-Feeling:

Harry Potter Kampf um Hogwarts Erweiterung - Die Monsterbox der Monster - Erweiterung KOSMOS 680671 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2025 17:37 Uhr

Die Monsterbox der Monster führt als Bonusmaterial Luna Lovegood als neue Heldin ein. In dieser Erweiterung erforscht ihr mit euren Mitspielern die Geheimnisse des Verbotenen Walds und tretet gegen gefährliche magische Kreaturen an.

In der Zauberkunst und Zaubertränke-Erweiterung ist zusätzlich Ginny Weasley als Spielfigur enthalten, womit diese Erweiterung erstmals mit bis zu fünf Spielern gemeistert werden kann. Hier wappnet ihr euch mit dem Mischen von Zaubertränken gegen die Ankunft von Lord Voldemort und seinen Todessern.

Harry Potter Kampf um Hogwarts Erweiterung - Zauberkunst und Zaubertränke, Erweiterung KOSMOS 680800 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2025 15:02 Uhr

