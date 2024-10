Auf nach Hogwarts: Mit dieser Karte planen Harry-Potter-Fans ihren nächsten Urlaub

Das „Harry Potter“-Franchises ist eines der beliebtesten Franchises, mit Fans, die sich gerne mit der Lore beschäftigen. Wir stellen euch eine Sightseeing-Map vor, bei der ihr in das magische Universum eintauchen könnt.

Die Sightseeing-Map für „Harry Potter“-Fans

Bei Google My Maps wurde eine „Harry Potter Sightseeing Map“ erstellt, mit der man alle wichtigen Orte des „Harry Potter“-Franchises abklappern kann. Natürlich in Großbritannien! Das Beste: Ihr benötigt niemanden, der euch durch die Karte führt, denn das könnt ihr dank Google Maps ganz alleine durchführen. Außerdem bietet die Tour Einblick in die Strecke des Hogwarts-Expresses. Ein Muss für alle Fans!

Das ist die „Harry Potter Sightseeing Map“

Der Ablauf der„Harry Potter“-Karte ist wie folgt:

Plattform 9 3/4 : An der King's Cross Station befindet sich der Eingang zu Plattform 9 3/4.

: An der King's Cross Station befindet sich der Eingang zu Plattform 9 3/4. London Zoo : Hier spricht Harry Potter das erste Mal Parsel.

: Hier spricht Harry Potter das erste Mal Parsel. Gringotts: Die Bank befindet sich in der Exhibition Hall of Australia House.

Die Bank befindet sich in der Exhibition Hall of Australia House. Hogwarts : Dieses Dorf hat den Wohnort von Harry und seinen Eltern inspiriert.

: Dieses Dorf hat den Wohnort von Harry und seinen Eltern inspiriert. Hogwarts : Oxford Universität, wo die meisten Schulszenen gefimt wurden.

: Oxford Universität, wo die meisten Schulszenen gefimt wurden. Hogwarts : Hier lernt Harry das erste Mal, wie man einen Besen reitet und ist dabei bei dem Alnwick Castle.

: Hier lernt Harry das erste Mal, wie man einen Besen reitet und ist dabei bei dem Alnwick Castle. Hogwarts : Die Durham Kathedrale war ein weiterer Filmort für einen Klassenraum von Hogwarts.

: Die Durham Kathedrale war ein weiterer Filmort für einen Klassenraum von Hogwarts. Big Ben und das Parlament : Diese Sehenswürdigkeiten sind zu sehen, als Harry in London ankommt.

: Diese Sehenswürdigkeiten sind zu sehen, als Harry in London ankommt. Verbotener Wald : Der Black Park, Langley, Bershire wurde für das Filmen des Verbotenen Waldes genutzt.

: Der Black Park, Langley, Bershire wurde für das Filmen des Verbotenen Waldes genutzt. Das Zuhause der Dursley : Die Dursleys wohnen in Picket Post Close, Bracknell.

: Die Dursleys wohnen in Picket Post Close, Bracknell. Harry und Hagrid gehen einkaufen: In dem Leadenhall Market mit dem Glas-Dach gehen Hagrid und Harry die Schulmaterialien für Harry einkaufen.

In dem Leadenhall Market mit dem Glas-Dach gehen Hagrid und Harry die Schulmaterialien für Harry einkaufen. Eingang Zum tropfenden Kessel: Bull's Head Passage ist der Eingang zu Zum tropfenden Kessel.

Bull's Head Passage ist der Eingang zu Zum tropfenden Kessel. Hogwarts : Einige Teile von Hogwarts sind in Wahrheit von der Gloucester Kathedrale.

: Einige Teile von Hogwarts sind in Wahrheit von der Gloucester Kathedrale. Hogwarts : Als Harry lernt seinen Zauberstab richtig zu nutzen, sitzt er dabei in der der Harrow-Schule in Harrow on the Hill.

: Als Harry lernt seinen Zauberstab richtig zu nutzen, sitzt er dabei in der der Harrow-Schule in Harrow on the Hill. Zum tropfenden Kesse l: Szenen aus Zum tropfenden Kessel wurden hier, in der Stoney Street gefilmt.

l: Szenen aus Zum tropfenden Kessel wurden hier, in der Stoney Street gefilmt. Hogwarts : In der Bodleian Bibliothek wird Draco in ein Frettchen verwandelt.

: In der Bodleian Bibliothek wird Draco in ein Frettchen verwandelt. Krankenstation : Als Harry am Ende des ersten Films in der Krankenstation aufwacht, befindet er sich im unteren Teil der Divinity School.

: Als Harry am Ende des ersten Films in der Krankenstation aufwacht, befindet er sich im unteren Teil der Divinity School. Hogwarts Express Journey : Den Hogwarts-Express gibt es wirklich, zumindest die Strecke. Sie befindet sich im Westen von Schottland und heißt The West Highland Railway Line. Sie startet in Fort William...

: Den Hogwarts-Express gibt es wirklich, zumindest die Strecke. Sie befindet sich im Westen von Schottland und heißt The West Highland Railway Line. Sie startet in Fort William... Hogwarts Express Journey : ...und endet in Mallaig.

: ...und endet in Mallaig. Hagrid wirft Steine aufs Wasser : In Loch Elit wurden die Szenen gefilmt, wo sie Hagrid finden, wie er Steine ins Wasser wirft.

: In Loch Elit wurden die Szenen gefilmt, wo sie Hagrid finden, wie er Steine ins Wasser wirft. Professor Snapes Kindheit-Szenen : Als Professor Snape während seiner Kindheit gezeigt wird, befindet er sich im Blenheim Palace.

: Als Professor Snape während seiner Kindheit gezeigt wird, befindet er sich im Blenheim Palace. Hogwarts: Der Klassenraum von Professir Flitwick ist ein Klassenraum in Hogwarts.

Alle Orte könnt ihr euch auf Google Maps anzeigen lassen und euch dann zu den Orten hinführen lassen.

