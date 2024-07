„Aura“: Was bedeutet das Jugendwort?

Gefühlt gibt es in sozialen Netzwerken wöchentlich neue Trendbegriffe und Memes. Mitte 2024 taucht der Ausdruck „Aura“ besonders häufig auf, zum Beispiel bei X (Twitter) oder TikTok. Was hat es mit dem „Aura“-Meme auf sich?

Beiträge mit dem Aura-Meme gibt es auf Deutsch und auf Englisch. In der Regel laufen sie nach dem gleichen Muster ab. Es werden eine oder mehrere Eigenschaften aufgeführt und der Beitrag mit „Aura +“ oder „Aura -“ sowie einem Zahlenwert abgeschlossen. Der Begriff wurde in die Top-10-Kandidaten zur Wahl des Jugendworts 2024 aufgenommen. Was heißt das?

„Aura“: Erklärung des Memes

Grundsätzlich ist „Aura“ ein normales Wort, das so viel wie „(geheimnisvolle) Ausstrahlung“ bedeutet. Es hat also eine positive Bedeutung. Je mehr „Aura“ man hat, umso besser sind das Charisma und die Strahlkraft der benannten Person. Das Aura-Meme greift ein Prinzip auf, das man auch aus Rollen-Videospielen kennt. Sobald eine benannte Person bestimmte Eigenschaften aufweist, wird ihre Aura um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert. Der Aura-Wert kann dabei von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Macht man zum Beispiel etwas Cooles, gewinnt man an Aura. Bei peinlichen Aktionen wird der Wert verringert. Auch Charaktereigenschaften wirken sich darauf aus.

Beispiele und Ursprung

Das Meme taucht vor allem in Bereichen auf, in denen über Sportwettbewerbe gesprochen wird. Im Deutschen findet man etwa in Fußball-Bubbles viele kreative Beiträge in der Richtung. Einige Beispiele für das Aura-Meme in deutscher Sprache:

Zwar gewinnt das Aura-Meme erst seit Mitte 2024 an Bedeutung, der Ursprung soll aber schon Jahre zurückliegen. So geht das Meme auf einen Artikel der New York Times über den Liverpool-Spieler Virgil Van Dijk zurück. Dort wurde im Oktober 2020 geschrieben (zum Beitrag bei New York Times):

„Van Dijk’s mistakes can be dismissed because, basically, he has an aura“. („Van Dijks Fehler können vernachlässigt werden, weil er im Grunde eine Aura hat.“)

Einige Jahre später wurde Van Dijks Aura in verschiedenen Meme-Bildern und Videos humorvoll aufgegriffen.

Einen großen Bekanntheitsschub hat das Aura-Meme im Frühling 2024 erhalten. Seitdem findet man bei X, TikTok, Instagram und Co. viele Beiträge dieser Art. Der Begriff gilt als einer der Kandidaten, die in die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2024 aufgenommen wurden.

