Außenspiegel ade? Das sind die aktuellen Vorteile und Risiken von Kamerasystemen

Digitale Außenspiegel werden bei Neuwagen immer beliebter. Richtig ausgereift ist die Technik aber noch nicht. Vielen Vorteilen stehen auch Nachteile gegenüber. Wir geben euch einen Überblick.

Fahrzeuge werden mit Kameras ausgestattet

Außenspiegel gehören zur Grundausstattung eines jeden Autos und bieten einen Blick auf den rückwärtigen Verkehr. Sie sind also ein essentieller Teil der Sicherheitsausstattung von Fahrzeugen. Auch in diesem Bereich schreitet die Digitalisierung voran. Anstelle von den klassischen Außenspiegeln werden vermehrt Kameras eingebaut.

Vorteil: Größeres Sichteld

Ein wichtiger Vorteil der digitalisierten Außenspiegel ist das Sichtfeld, welches größer als bei herkömmlichen Außenspiegeln ist. Der tote Winkel kann zwar nicht komplett vermieden werden, aber er wird durch die Digitalisierung deutlich kleiner. Außerdem wird der Luftwiderstand des Fahrzeugs reduziert, da die Kameras deutlich kleiner sind. Damit lässt sich Energie sparen.

Alle Nachteile auf einen Blick

Ein wichtiger Punkt, den Autokäufer beachten müssen, sind die im Falle eines Schadens hohen Kosten, die schnell mehrere hunderte Euro betragen können. Da die digitalen Außenspiegel noch nicht besonders robust sind, kommt es schnell zu Schäden. Derzeit decken die Teilkaskoversicherungen diese Schäden in den meisten Fällen nicht ab.

Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Anpassungsfähigkeit der Spiegel. Die Displays werden meistens im Türbereich im Fahrzeuginneren platziert. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Außenspiegeln lassen sich diese aber kaum dem Fahrerwunsch nach einstellen. Damit ist der Fahrerblick häufig nicht optimal. Hinzu kommt die mangelnde Tiefenwahrnehmung bei Displays. Außerdem drohen insbesondere Brillenträgern unangenehme Spiegelungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kamerasysteme als digitaler Ersatz für Außenspiegel derzeit noch nicht allzu ausgereift sind. Da sie aber bei immer mehr Neuwagen und E-Autos ab einer gewissen Preisklasse zur Norm werden, schreitet auch hier die Entwicklung voran. Damit dürfte die Qualität in den nächsten Jahren deutlich zunehmen.

Rückspiegel schon jetzt digitalisiert

Rückspiegel werden schon heute häufig durch Rückfahrkameras ergänzt. In den USA ist dies seit 2018 laut ADAC sogar Pflicht für Neuwagen. Hauptvorteil ist die immer freie Sicht nach hinten. Fahrzeuginsassen und Fahrzeugbeladung können die Sicht nicht versperren. Der Fahrer behält immer den Überblick.

In Fahrzeugen, die durch ihre Bauart gar keinen traditionellen Rückspiegel beinhalten, wie beispielsweise LKW, Transporter und Camper werden heute schon digitalisierte Rückspiegel eingebaut. Das Bild der Kamera wird dabei durchgehend in den eigentlichen Rückspiegel projiziert.