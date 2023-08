Ausweise ohne eigene Fotos – Pilot-Verfahren für digitale Lichtbilder läuft

Ausgewählte Behörden testen bis Oktober 2023 eine neue Technik, um Lichtbilder digital zu bearbeiten. Davon erhofft man sich zwei Vorteile.



In einem Pilot-Verfahren wird die neu entwickelte Technik zur Aufnahme von Lichtbildern in ausgewählten Behörden derzeit getestet, wie auf dem Personalausweisportal des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat zu lesen ist. Damit soll die Beantragung eines Personalausweises für alle Bürger*innen deutlich vereinfacht werden. Das neue Verfahren soll zunächst seit Juni 2023 bis voraussichtlich Oktober des gleichen Jahres getestet werden. Das Ministerium erhofft sich verbesserte Sicherheitsstandards und einen besseren Schutz vor Missbrauch der Ausweisdokumente.

Wer steckt hinter dem Pilot-Verfahren?

Die beteiligten Behörden sind in Berlin-Reinickendorf, Bielefeld, Haldensleben, Herne, Hildesheim, München, Rostock und Stuttgart ansässig. Ins Leben gerufen wurde das Verfahren vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat zusammen mit der Bundesdruckerei GmbH. Von der neuen Technik erhofft sich das Ministerium, dass der Service freundlicher und schneller für Bürger*innen gestaltet wird.

Welche Vorteile soll das Verfahren bringen?

Im Mai 2025 soll das neue, digitalisierte Verfahren bundesweit eingeführt werden und zwei Vorteile mit sich bringen: mehr Sicherheit und Zeitersparnis. Lichtbilder, die für die Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen und ausländerrechtlichen Dokumenten benötigt werden, sollen komplett digital bearbeitet werden. Das soll eine Manipulation der Bilder vermeiden.

Außerdem sollen die Fotos direkt bei den Behörden gemacht werden können. Das spart einen Termin im Fotostudio. Von der Behörde kann so sicher gestellt werden, dass das Foto den biometrischen Vorgaben entspricht. Falls nicht, kann das Bild direkt vor Ort erneut aufgenommen werden.

Doch auch wer weiter lieber auf Fotograf*innen setzen möchte, kann dies tun. Es soll möglich sein, die im Fotostudio aufgenommenen Lichtbilder direkt digital an die Behörde zu schicken. Dort werden sie dann weiterbearbeitet.