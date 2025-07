Ausziehbare Bügel an den Klapptischen der Deutschen Bahn: Deshalb sind sie wichtig

Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, wozu Klapptische in Zügen der Deutschen Bahn da sind? Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Klapptische für den Zeitvertreib

Die Zeit während einer Zugfahrt könnt ihr vielfältig nutzen, beispielsweise zum Essen, Lesen oder Arbeiten am Laptop. Bei allen drei Tätigkeiten sind die kleinen Klapptische, die in die Lehne des Vordersitzes integriert sind, eine große Erleichterung. Manchmal haben diese einen ausziehbaren Bügel.

Deutsche Bahn: Das steckt hinter den Bügeln an Klapptischen

Ein Produktkatalog der Deutschen Bahn (als PDF) gibt Auskunft darüber, wozu der Bügel gedacht ist. Eine Illustration aus der ersten Klasse zeigt eine ähnliche Konstruktion, die sich leicht von der in der zweiten Klasse unterscheidet.

Im Produktkatalog wird die Funktion des Bügels genauer erläutert. (© Deutsche Bahn / Screenshot GIGA)

Laut Beschreibung dient der Bügel als Verlängerung des recht schmalen Klapptisches, damit ihr darauf einen Laptop abstellen könnt. Ihr könnt ihn aber auch nutzen, um eine Zeitschrift oder ein Tablet darauf zu lagern.

Der Bügel bildet aber keine geschlossene Abstellfläche, sondern ist in erster Linie eine Stütze. Somit müssen die abgestellten Objekte eine Mindestgröße haben. Ein Kaffeebecher erfüllt die Voraussetzungen beispielsweise nicht.

In diesen Zügen findet ihr den Bügel

Der Katalog weist den Bügel übrigens als optionales Feature für die Züge aus. Ihr werdet ihn also nicht in allen Zügen der Deutschen Bahn nutzen können. Vor allem ist er in Regionalzügen und in Intercity-Doppelstockwagen der zweiten Generation zu finden.

Die Klappfunktion von großen Tischen in der Bahn

In den Vierer-Sitzgruppen, die die Deutsche Bahn als vis-à-vis-Sitzgruppen bezeichnet, sind die Tische fest verbaut und können nicht nach Bedarf vergrößert werden. Allerdings lassen sich auch diese Tische vergrößern. Denn sie haben an beiden Seiten Klappelemente.

Wenn ihr diese nicht benötigt, bleiben sie hochgeklappt. Dann belegen sie allerdings einen Teil der eigentlichen Tischplatte, wodurch die Nutzung eingeschränkt ist. Die Deutsche Bahn gibt euch außerdem Tipps, wie ihr entspannter und günstiger an euer Ziel kommt.