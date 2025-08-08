Autofahrer-Tipps: Die richtige Sitzposition für Sicherheit und Komfort

Findet ihr Autofahren anstrengend und unbequem? Vielleicht sitzt ihr nicht richtig. Wir verraten euch, warum die richtige Sitzposition wichtig ist.

Darum ist das richtige Sitzen als Fahrer so wichtig

Spontane Ausweichmanöver sind nur möglich, wenn ihr optimal sitzt. Ihr dürft weder zu nah am Lenkrad noch zu weit weg oder nach hinten gelehnt sitzen. Auch wenn immer nur eine Hand am Lenkrad habt, ist ein präzises Steuern schwierig. Eine falsche Haltung kann dazu führen, dass ihr verkrampft und müde werdet.

Zudem steigt die Gefahr von zusätzlichen Verletzungen, die ihr euch bei einem Unfall zuziehen könnt. Sitzt ihr falsch, kann euch der Sicherheitsgurt nicht zurückhalten. Durch den Airbag droht bei einem Unfall zusätzliche Gefahr, wenn der Sitz nicht optimal eingestellt ist. Wie ihr richtig sitzt, zeigt die Grafik des ADAC.

Mit der richtigen Sitzposition lassen sich auch Rückenschmerzen vermeiden. (© ADAC e.V.)

Das ist die richtige Sitzposition

Ihr braucht auf dem Fahrersitz eine gute Rundumsicht. Eure Augen sollten sich etwa auf halber Höhe der Frontscheibe befinden. Fahrt die Sitzfläche so weit nach hinten, dass die Oberschenkel nicht abgeschnürt werden und ihre eure Knie beim Durchtreten der Pedale nicht durchstrecken müsst.

Stellt die Rückenlehne aufrecht. Eure Schulterblätter sollten immer im Kontakt zur Lehne bleiben. Hat euer Auto eine Lordosenstütze im Lendenbereich, stellt sie so ein, dass sie gut an eure Wirbelsäule angepasst ist. Das beugt Rückenproblemen bei langen Autofahrten vor. Die Oberkante der Kopfstütze sollte etwa mit der Kopfoberkante übereinstimmen.

Die Position des Lenkrads sollte eine entspannte Haltung und die Sicht auf die Armaturen möglich machen. Der Abstand ist optimal eingestellt, wenn ihr das Handgelenk oben auf den Lenkradkranz legt und dabei der Arm gestreckt ist und die Schultern an der Lehne anliegen.

Während der Fahrt haltet ihr das Lenkrad mit beiden Händen, ohne die Arme durchzustrecken. Der Sicherheitsgurt verläuft idealerweise straff über die Mitte der Schulter und über das Becken. Dabei darf er nicht verdreht sein oder Falten werfen.