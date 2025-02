Bachelor 2025: Die Vorfreude auf die neue Staffel steigt!

Auch 2025 werden in einer Bachelor-Jubiläumsstaffel zum 15. Mal rote Rosen verteilt. Was bisher zu Teilnehmern, Start und Sendeterminen bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Der Bachelor“ Staffel 15?

Am Anfang des Jahres steigt die Vorfreude auf die Zeit, in der sich der Bachelor auf die romantische und ereignisreiche Suche nach seiner Traumfrau begibt. Wann die 15. Staffel der Dating-Show tatsächlich startet, ist aber derzeit noch nicht bekannt. Erfahrungsgemäß könnt ihr euch auf einen Sendestart in der ersten Jahreshälfte von 2025 – vielleicht sogar noch im Frühjahr – einstellen.

Geplante Sendetermine und Staffelstart für Bachelor 2025

Erste Spekulationen deuten darauf hin, dass der Starttermin schon Anfang März 2025 sein könnte. Bitte beachtet aber, dass die genauen Daten erst kurz vor der tatsächlichen Ausstrahlung bekanntgegeben werden.

Wenn ihr ein RTL+ Abo habt, seid ihr der TV-Sendezeit wahrscheinlich etwas voraus und könnt alle Folgen wie gewohnt eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen.

Wer wird der neue Rosenkavalier 2025?

Die Identität des Bachelors 2025 ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es gibt wie immer interessante Gerüchte und Spekulationen. Für gesicherte Informationen müsst ihr euch jedoch noch so lange gedulden, bis RTL die Kandidaten und Kandidatinnen bekanntgibt.

Genießt in der Zwischenzeit die Spannung: Wird es vielleicht sogar wieder zwei Bachelors geben? Vielleicht hält RTL am Konzept des Doppel-Bachelors aus der vergangenen Staffel fest und erhöht die Chancen der Teilnehmenden auf das perfekte Match.

Wie die Bild-Zeitung vermutet, könnte Model und Fotograf Felix Stein der neue oder einer der neuen Traummänner der Jubiläumstaffel sein. Er soll bei Dreharbeiten in Südafrika gesichtet worden sein. Haben seine Tattoos ihn tatsächlich verraten? Wir werden sehen.

Euch interessiert, was die ehemaligen Bachelor-Kandidaten heute machen? Erfahrt dazu mehr im Video unserer desired-Kollegen!

Was machen die Bachelor-Männer heute?

Die Herzensdamen 2025: Wer nimmt teil?

Auch zu den Teilnehmerinnen hüllt sich der TV-Sender bisher noch in Schweigen. Wahrscheinlich werden es zwischen 20 und 30 Frauen aus verschiedensten Berufen und Regionen sein, die um das Herz des Bachelors kämpfen.

