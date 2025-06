Bahncard und Deutschlandticket – wo liegen die Unterschiede und was lohnt sich mehr?

Wer oft mit der Bahn unterwegs ist, freut sich über günstige Tickets. Mit Bahncard und Deutschlandticket lässt sich Geld sparen. Doch für wen lohnt sich was?

Was bringt mir die Bahncard?

Die Bahncard wird anerkannt im ICE beziehungsweise IC/EC und in ÖBB-Nightjet-Zügen, also hauptsächlich im Fernverkehr. In manchen Verkehrsverbünden gibt es auf die Bahncard 25 und die Bahncard 50 einen Rabatt auf die Tickets des Verbundtarifs. Die Bahncard 100 beinhaltet ein digitales Deutschlandticket. Damit könnt ihr den gesamten öffentlichen Nah- und Fernverkehr nutzen, vom Bus bis zum ICE.

Von der Bahncard gibt es verschiedene Varianten: als Bahncard 25, Bahncard 50 oder Bahncard 100. Die Zahlen geben an, wie groß der Rabatt ist, den ihr auf euren Fahrpreis bekommt. Dementsprechend unterschiedlich sind die Preise für diese Rabattkarten. Eine Bahncard 25 ist für 62,90 Euro zu haben, während die Bahncard 100 für die 2. Klasse 4.899 Euro kostet. Kinder und Senioren zahlen weniger.

Abgesehen von den ProbeBahncards, die nur drei Monate gültig sind, ist eine Bahncard immer für ein Jahr nutzbar. Ihr bekommt sie auf der offiziellen Webseite und in den Reisezentren und Agenturen der Deutschen Bahn. Seit 2024 gibt es die Bahncard nur noch als Handyticket.

Welche Vorteile bringt das Deutschlandticket?

Mit dem Deutschlandticket könnt ihr den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Es gilt also nicht nur in den Regionalzügen der Deutschen Bahn, sondern auch in Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen und zum Teil auf Fähren.

Sogar in manchen touristischen Zügen wird das Deutschlandticket anerkannt, zum Beispiel bei der Fichtelbergbahn oder der Harzquerbahn. Eventuell ist noch einen Historik-Zuschlag zu zahlen. Im Fernverkehr könnt ihr das Ticket nicht nutzen.

Es kostet 58 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Die meisten Verkehrsunternehmen bieten das Ticket an, entweder als Handy-Ticket oder als Chipkarte. Auch in einem DB Reisezentrum oder unter bahn.de könnt ihr es kaufen und auch wieder kündigen.

Deutschlandticket oder Bahncard – für wen lohnt sich was?

In der Bahncard 100 ist das Deutschlandticket bereits enthalten, sodass ihr auch den Nahverkehr nutzen könnt. Für Bahncard 25 und Bahncard 50 gilt das nicht und auch kombinieren lassen sich die beiden nicht mit dem Deutschlandticket. Das Deutschlandticket wird nicht billiger, wenn ihr eine Bahncard 25 oder 50 habt.

Seid ihr hauptsächlich im Fernverkehr, also mit ICE, EC oder IC oder mit FlixTrain unterwegs, nützt euch das Deutschlandticket nichts. Pendelt ihr aber täglich mit der S-Bahn in die nächste Großstadt, ist es in vielen Fällen deutlich günstiger als eine Monatskarte.

Wollt ihr langfristig immer wieder weit entfernte Ziele mit der Bahn ansteuern, kann eine Bahncard sinnvoll sein. Je nachdem wie oft ihr unterwegs seid, lohnen sich die unterschiedlichen Varianten. Mit der Bahncard bindet ihr euch für ein Jahr, während ihr das Deutschlandticket von einem Monat auf den anderen kündigen könnt. Vergesst ihr, die Bahncard zu kündigen, verlängert sie sich automatisch um ein Jahr.

Eine Bahncard 25 lohnt sich meist, wenn ihr im Jahr mehr als 250 Euro für Zugfahrkarten ausgebt. Bei der Bahncard 50 sollten es etwa 490 Euro sein. Mit der Bahncard 100 könnt ihr zwar viel sparen, aber die Karte hat einen enorm hohen Preis. Sie rechnet sich nur, wenn ihr fast täglich mit der Deutschen Bahn unterwegs seid.

Mit Bahncard und Deutschlandticket könnt ihr sparen, wenn ihr oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Deutschland fahrt. Welche Variante für euch die beste ist, hängt aber davon ab, wie oft und wie weit ihr mit welchen Verkehrsmitteln unterwegs seid.