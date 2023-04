Nach dem Riesenstreik Ende März geht es Mitte April bei der Deutschen Bahn in die nächste Streikrunde. Für Freitag, den 19. April 2023, ist ein bundesweiter Ausstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geplant. Es wird Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr auf den Schienen in ganz Deutschland gebe,

Offiziell wurde der Bahnstreik noch nicht angekündigt, der Bayerische Rundfunk berichtet aber von entsprechenden Plänen. Ganz so hart wie im März soll es nicht werden. Während damals der Fernverkehr für einen kompletten Tag eingestellt wurde, soll der Warnstreik an diesem Freitag von Betriebsbeginn bis 11 Uhr dauern. Die EVG will heute genaue Planungen für das weitere Vorgehen im Tarifkonflikt mitteilen (Quelle: Tagesschau.de).

Bahnstreik am Freitag: Ausfälle im Nah- und Fernverkehr (April 2023)

Die Deutsche Bahn ist nicht nur für den Regional- und Fernverkehr auf Schienen zuständig. Auch im Stadtverkehr werden viele Linien von der DB betrieben. Ausfälle bei S-Bahnen in Großstädten wie Berlin und Hamburg sind daher am Freitagvormittag auch möglich.

Die „EVG“ (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) und die Deutsche Bahn konnten sich in letzten Tarifgesprächen nicht einigen. Die letzte Übereinkunft stammt aus dem Jahr 2021 und läuft in Kürze aus. Die EVG möchte jetzt 12 Prozent mehr Lohn beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von mindestens 650 Euro pro Monat (Quelle: Südkurier). Rund 180.000 bis 230.000 Beschäftige bei der EVG sind vom Tarifkonflikt betroffen.

Hinweis: Auch alle Flixtrain-Verbindung fallen heute aus. Die Bahn-Alternative kann heute also nicht genutzt werden. Flixbusse fahren durch, das Unternehmen will zusätzliche Kapazitäten bereitstellen (Quelle: Auch alle Flixtrain-Verbindung fallen heute aus. Die Bahn-Alternative kann heute also nicht genutzt werden. Flixbusse fahren durch, das Unternehmen will zusätzliche Kapazitäten bereitstellen (Quelle: Flixtrain.de ). Auch alle Fahrten der ODEG sowie anderer Verkehrsbetriebe mit Schienenfahrzeugen fallen aus, da man auf das Bahnpersonal angewiesen ist.

Im Laufe des Tages wird es genauere Informationen darüber geben, welche Fahrten vom Streik betroffen sein werden. Beim letzten Mal wurde der gesamte Fernverkehr eingestellt. Im März fuhren im Streikzeitraum also gar keine IC- und ICE-Züge. Auch im regionalen Verkehr gab es starke Beeinträchtigungen.

Der Bahnstreik betrifft vermutlich ganz Deutschland.

Der Streik im Personenverkehr soll am Freitag bis 11 Uhr laufen.

Online könnt ihr mögliche Streiks und Ankündigungen einsehen.

Bahnstreik heute, morgen, wann?: Infos zu Ausfällen, Ersatzplänen, Auswirkungen

Auch die S-Bahnen könnten vom Streik betroffen sein.

Weitere Informationen zu Fahrplänen gibt es unter der kostenlosen Service-Hotline der Deutschen Bahn mit der Nummer 030 2970. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.

Über die Live-Auskunft auf der Webseite der Deutschen Bahn oder die Deutsche Bahn-App für Android und iOS erhaltet ihr Informationen über noch aktive Züge.

Wollt ihr überprüfen, ob euer Zug vom Bahnstreik betroffen ist, könnt ihr euch an den Service der Deutschen Bahn wenden.

Ein Ersatzfahrplan konnte von der Bahn im März nicht angeboten werden. Wie es im April aussieht, wird sich in den nächsten Stunden zeigen.

Hier gibt es eine Übersicht über Kulanzregelungen und Gültigkeiten von Tickets im Streikzeitraum.

Seid ihr von einem Bahnstreik betroffen, könnt ihr alternativ auf einen der Fernbus-Anbieter wie Flixbus zurückgreifen.

Bahnstreik aktuell: Ab wann und wie lange wird gestreikt?

Online findet ihr eine Übersicht über alle aktuellen Störungen bei der Deutschen Bahn. Direkt bei der Deutschen Bahn online könnt ihr überprüfen, ob Verkehrsbehinderungen vorliegen und ermitteln, ob der Bahnstreik auch euch trifft.

Wer vom Bahnstreik betroffen ist und seine Reise die aufgrund von streikbedingten Zugausfällen, Verspätungen oder Anschlussverlusten nicht planmäßig durchführen kann, kann Fahrkarten samt Reservierung in den Reisezentren der Deutschen Bahn erstatten lassen, wenn ihr über eine Stunde später als geplant am Ziel ankommt.

Für die Erstattung von Bahntickets wird ein eigenes Formular bereitgestellt.

Auch die Nutzung von anschließenden Zügen ist möglich.

Im Regelfall dürfen bei streikbedingten Ausfällen auch höherwertige Züge verwendet werden, also zum Beispiel ein IC anstelle eines Regionalzugs.

Bei einer Verspätung von über 60 Minuten wird der Zugpreis anteilig mit 25 Prozent zurückerstattet. Ab 120 Minuten Verspätung gibt es 50 Prozent zurück.

Lest zum Thema auch: Bahnticket stornieren - so geht's online, am Schalter und per Telefon.

Falls ihr ein Handy-Ticket gekauft habt, könnt ihr eure Fahrgastrechte per Formular über die DB-Zentrale in Frankfurt geltend machen.

Solltet ihr aufgrund des Bahnstreiks zu spät an eurem Arbeitsplatz eintreffen, könnt ihr die Bahn für ein Zuspätkommen nicht verantwortlich machen. In der Regel wird vorab über einen anstehenden Streik informiert, sodass ihr bereits im Vorfeld Vorkehrungen treffen müsst, um pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen. Natürlich solltet ihr an der Arbeitsstelle Bescheid geben, wenn sich ein verspätetes Eintreffen nicht vermeiden lässt.

Wer sichergehen will, dass er in der kommenden Woche am Zielort ankommt, sollte seine Reisepläne aufgrund des Bahnstreiks umstellen und sich nach einer alternativen Reisemethode, zum Beispiel mit einem Fernbus oder per Mitfahrgelegenheit umsehen.

