Das Wetter in Deutschland wird immer besser und lädt gerade dazu ein, den Grill anzuschmeißen. Wer keinen hat, kann bald bei Lidl einen Gasgrill mit drei Brennern zum echten Schnäppchenpreis kaufen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr aber auch sofort zugreifen.

Lidl verkauft Gasgrill mit drei Brennern von Tepro für 199 Euro

Wer sich für diesen Sommer einen schicken Gasgrill gönnen möchte, sollte einen Blick auf das aktuelle Angebot von Lidl werfen. Zum Preis von 199 Euro (bei Lidl anschauen) zuzüglich Versandkosten von 34,90 Euro per Spedition gibt es einen Tepro Gasgrill mit drei Brennen plus zusätzlichem Seitenbrenner. Mit einer Grillfläche von 63,5 x 42 cm ist genug Platz, um viele hungrige Mäuler zu stopfen. Die drei Brenner im Garraum erreichen eine Leistung von zusammen 11,1 kW, wobei einer davon eine Powerzone mit 4,5 kW ist, wo man das Grillgut ordentlich anbraten kann. Zusätzlich gibt es einen Seitenbrenner mit 3,3 kW, sodass man zusammen auf eine Leistung von 14,4 kW kommt. Eigentlich soll das Angebot erst am 22. Juli 2021 starten, ihr könnt aber jetzt schon zuschlagen.

Das Besondere an dem Gasgrill von Tepro ist die LED-Beleuchtung bei den Gasreglern. Dort wird mit den Farben Blau und Rot angezeigt, ob der Gashahn auf oder zugedreht ist. Man kann also schnell auf einen Blick checken, ob ein Brenner noch läuft. Angefeuert werden die Brenner über ein Piezo-Zündsystem. Gegrillt wird auf pflegeleichten Rosten aus Edelstahl. Im Lieferumfang befinden sich ein Gasdruckminderer, ein Schlauch und eine Abdeckplane. Insgesamt also ein Komplettpaket. Man muss nur noch die Gasflasche besorgen.

In diesem Video verraten wir euch, was ihr über die verschiedenen Arten von Grills wissen müsst:

Was taugt der Tepro-Gasgrill von Lidl?

Im letzten Jahr gab es das gleiche Modell schon einmal für 250 Euro im Angebot. Dieses Mal gibt es den Gasgrill 50 Euro günstiger. Käufer hatten gesagt, dass die Leistung sehr hoch ist, das Grillen Spaß macht und auch das Design sowie die Bedienung mit den LED-Lichtern gefallen. Allein der Zusammenbau ist relativ kompliziert und aufwendig – das ist aber bei allen Gasgrills der Fall. Hat man diese Hürde genommen, steht dem Grillvergnügen nichts im Weg. Wer mehr über Gasgrills erfahren möchte, kann sich unsere Kaufberatung durchgelesen.