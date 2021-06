Erst letzte Woche halt Aldi ein günstiges Xiaomi-Handy verkauft, diese Woche zieht Lidl nach. Im Gegensatz zum Angebot von Aldi ist das Xiaomi-Smartphone bei Lidl an anderer Stelle günstiger zu bekommen. Dazu muss man aber ein Detail beachten.

Lidl verkauft Xiaomi Redmi 9 für 109 Euro

Wer im aktuellen Prospekt von Lidl geblättert hat, wird sicher auf das Angebot mit dem Xiaomi Redmi 9 gestoßen sein. Ein wirklich tolles Android-Smartphone für Einsteiger, das mit dem 6,53-Zoll-Display, Acht-Kern-Prozessor, 13-MP-Kamera und 5.020-mAh-Akku im Grunde alles bietet, was man sich zum Preis von knapp über 100 Euro nur wünschen kann. Ab Donnerstag gibt es das Handy in der Filiale oder ab heute schon im Onlineshop. Dort muss man aber noch Versandkosten bezahlen. Wer sich das Smartphone bei Lidl kauft, macht absolut nichts falsch. Passend dazu holt man sich am besten direkt auch eine Lidl-Connect-Prepaid-SIM-Karte.

Das Angebot von Lidl ist also schon ziemlich gut, wäre da nicht aktuell eine Aktion bei Saturn und MediaMarkt, wo ihr noch ein paar Euro sparen könnt. Besonders, wenn ihr das Handy nicht im Laden abholen wollt, könnt ihr dort dreifach sparen. Zunächst einmal kostet das Handy bei Saturn und MediaMarkt mit 105 Euro etwas weniger. Ihr zahlt zudem keine Versandkosten, was euch noch einmal einige Euro spart. Als dritten Bonus könnt ihr euch für den Newsletter anmelden und weitere 10 Euro sparen. Ihr landet effektiv also bei 95 Euro. Für das gesparte Geld holt ihr euch dann noch eine Hülle und Schutzfolie, damit das Gerät so schön wie am ersten Tag bleibt.

In diesem Video seht ihr die bisher verrückteste Technologie von Xiaomi:

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 9?

Das Xiaomi-Handy wird zwar zu einem echt niedrigen Preis verkauft, die Ausstattung passt aber trotzdem. Im Gegensatz zu Konkurrenzprodukten in dieser Preisregion gibt es beispielsweise sogar ein hochauflösendes FHD+-Display und eine 18-Watt-Schnellladefunkion. Natürlich darf man insgesamt keine Wunder erwarten, für unter 100 Euro ist das Xiaomi Redmi 9 aber eine solide Wahl. Das Handy eignet sich also für alle, die einfach nur ein günstiges Smartphone suchen, bei dem man trotzdem eine brauchbare Ausstattung bekommt.