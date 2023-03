Immer mehr Händler bieten Balkonkraftwerke an. Bei Amazon findet ihr mittlerweile auch einige Komplett-Sets, die preislich sehr gut aufgestellt sind. Die gute Verfügbarkeit der Komponenten sorgt dafür, dass die Preise stark gesunken sind. Gleich zwei Angebote lohnen sich besonders.

Balkonkraftwerk bei Amazon kaufen

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk kaufen wollt, dann solltet ihr auf den Preis achten. Aktuell lohnt sich der Kauf für bis zu 700 Euro, sodass sich die Anlage schnell amortisiert, ihr die Jahre darauf ordentlich Profit macht und Energiekosten spart. Tatsächlich sind die Preise bei Amazon in dem Bereich und deutlich weniger angekommen. Ihr findet jetzt einige Komplett-Sets, die solide Hardware zum Preis von knapp über 600 Euro beinhalten (bei Amazon anschauen).

Nachfolgend habe ich die beiden attraktivsten Angebote herausgesucht, die ich empfehlen würde. Ihr bekommt dabei leistungsstarke Solarmodule, einen guten Wechselrichter, der einen NA-Schutz und oft auch eine App besitzt, sowie alle nötigen Kabel für den Anschluss an der Schuko-Steckdose:

PIANETA 810W / 600W Balkonkraftwerk komplett Set 2 x 405w Solarmodule der Marke JA Solar einem Wechs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 14:23 Uhr

Komplettset Solar-PV 820WP Balkonkraftwerke steckfertig Balcony Power Station | Solar System – Mit 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.03.2023 16:05 Uhr

Das erste Beispiel für 629 Euro (bei Amazon anschauen) hat den gleichen Wechselrichter wie ich. Ich persönlich würde aber zum teureren Modell greifen (bei Amazon anschauen), denn dort ist direkt WLAN mit drin und ihr benötigt keine zusätzliche Steckdose mehr, um den Ertrag zu messen. Bei beiden Angeboten fallen keine Versandkosten an.

Das Angebot von Balkonkraftwerken bei Amazon wächst täglich und die Preise variieren auch, sodass ihr euch bei Amazon einfach selbst nach Mini-Solaranlagen umschauen könnt (bei Amazon umschauen).

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

Was ihr noch für ein Balkonkraftwerk benötigt

Wenn ihr euch so ein Komplett-Set einer Mini-Solaranlage kauft, dann bekommt ihr zwar die Solarmodule, den Wechselrichter und Kabel, doch in der Regel kein Befestigungsmaterial. Ihr müsst ein Balkonkraftwerk auch nicht am Balkon befestigen. Ich habe meins auf der Terrasse.

Deswegen gibt es auch verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Beispielsweise für den Boden (bei Amazon anschauen) oder tatsächlich zum Aufhängen am Balkon (bei Amazon anschauen). Auf dem Dach der Gartenhütte habe ich einfach diese Halterungen genutzt (bei Amazon anschauen). Es gibt also viele Möglichkeiten, um das Balkonkraftwerk zu befestigen. Und vergesst nicht nachzuschauen, ob es bei euch in der Region eine Förderung für Balkonkraftwerke gibt. Dann lohnt sich der Kauf umso mehr.

