Immer mehr Menschen wollen sich ein Balkonkraftwerk anschaffen und so Strom selbst produzieren. Gleichzeitig bieten immer mehr Händler Mini-Solaranlagen an, die zu vermeintlich günstigen Preisen verkauft werden. Doch ihr solltet genau hinschauen, denn bei Saturn kostet eine Anlage 120 Euro mehr als sie müsste.

Balkonkraftwerk bei Saturn für 799 Euro

Balkonkraftwerke boomen und da wundert es nicht, dass immer mehr Händler die Chance ergreifen, um ein gutes Geschäft zu machen. Damit sich eine Mini-Solaranlage lohnt, solltet ihr aber nicht zu viel bezahlen. Ab und zu entscheidet auch der Händler, ob das Angebot gut ist. Wie im Fall von Saturn, wo ein Händler eine 830-Watt-Solaranlage für 799 Euro verkauft (bei Saturn anschauen), die der gleiche Händler über eBay für 679 Euro anbietet (bei eBay anschauen). So könnt ihr 120 Euro sparen. Versandkosten fallen bei eBay auch nicht an.

830 W / 600 W Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smart Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.03.2023 18:21 Uhr

Bei Saturn selbst müsst ihr beim gleichen Händler für die gleiche Anlage mehr zahlen:

Über eBay bekommt ihr ein Balkonkraftwerk günstiger als bei Saturn. (Bildquelle: GIGA)

Saturn selbst hat damit im Übrigen nichts zu tun. Der Händler EveMotion GmbH nutzt einfach nur die Plattform zum Verkauf. Genau wie es bei eBay der Fall ist.

Das Balkonkraftwerk an sich ist durchaus eine Empfehlung. Ihr bekommt ein Komplett-Set mit zwei leistungsstarken Solarzellen mit zusammen 830 Watt, einen 600-Watt-Wechselrichter mit WLAN und ein Kabel mit Schukostecker dazu, damit ihr die Mini-Solaranlage direkt anschließen könnt.

Im Video verraten wir euch alles über Balkonkraftwerke:

Das benötigt ihr auch noch für euer Balkonkraftwerk

Wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk als Komplett-Set kauft, dann ist dort alles zum Betrieb enthalten. Ihr benötigt aber noch eine Halterung. Da kommt es immer drauf an, ob ihr das Set wirklich an einen Balkon hängen wollt (bei eBay anschauen) oder ob ihr die Anlage vielleicht auf einem Gartenhaus montieren könnt. Dann könnt ihr diese Halterungen verwenden (bei eBay anschauen). Ich habe mein Balkonkraftwerk an ein Carport gehängt und spare damit ordentlich Geld.