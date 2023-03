Wer sich ein Balkonkraftwerk kauft, bekommt zwar im Set die Solarzellen, den Wechselrichter und Kabel, doch eine Halterung fehlt meist. Da müsst ihr euch meist selbst informieren, welche Halterung denn für euren Einsatzzweck passt. Wollt ihr eure Mini-Solaranlage wirklich am Balkon befestigen, dann könnt ihr jetzt günstig eine Halterung kaufen.

Halterung für Balkonkraftwerk im Angebot

Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend, denn ihr könnt bei niedrigen Anschaffungskosten sehr lange kostenlos Strom produzieren und so eure Energiekosten spürbar senken. Ich spare etwa 150 Euro pro Jahr. Doch wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk-Set kauft, dann ist da keine Halterung bei. Wollt ihr euch nicht wie ich eine bauen, dann könnt ihr auf fertige Lösungen zurückgreifen. Aktuell gibt es eine für Balkone mit eckigem Geländer für nur 65 Euro im Angebot (bei eBay anschauen). Habt ihr ein rundes Geländer, könnt ihr hier zum gleichen Preis zuschlagen (bei eBay anschauen).

Photovoltaik Balkonkraftwerk Halterung Befestigung Balkon Montage eckig Geländer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2023 14:44 Uhr

Photovoltaik Balkonkraftwerk Halterung Befestigung Balkon Montage rund Geländer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2023 14:44 Uhr

Es fallen keine Versandkosten an. Ihr benötigt aber für jede Solarzelle eine Halterung. Habt ihr also ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarzellen, dann müsst ihr zwei Stück kaufen und kommt so auf knapp 130 Euro. Das ist für so eine Halterung mit allen Schrauben und der Möglichkeit, den Winkel einstellen zu können, sehr wenig. Normalerweise kosten solche Halterungen um die 100 Euro und mehr. Hier könnt ihr also ordentlich sparen.

Was ihr über Balkonkraftwerke wissen müsst:

Solarstrom vom Balkon – Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Unterschiedliche Halterungen erhältlich

Balkonkraftwerke eignen sich zwar besonders gut, um an einem Balkon befestigt zu werden, doch es gibt noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Beispielsweise könnt ihr eine Mini-Solaranlage auch ganz einfach mit einer Aufständerung am Boden betreiben. Oder ihr könnt sie auf eine Gartenhütte montieren. Für all diese Möglichkeiten gibt es Halterungen (bei eBay anschauen). Wichtig ist, dass ihr zunächst einen Platz habt, an dem die Sonne scheint und ihr so etwas befestigen könnt. Eine passende Halterung gibt es für die meisten Fälle.