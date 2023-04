Wer sich im Internet bewegt, stößt vor allem in Kommentarbereichen und Memes auf Begriffe, deren Bedeutung sich nicht sofort erschließt. Einer dieser Ausdrücke ist „bamboozled“ oder auch „bamboozled“.

„Bamboozled“ oder auch „bamboozled again“ ist vor allem bei Memes sowie als Kommentar bei Twitter & Co. zu lesen. Was bedeutet dieser Ausdruck und wo kommt der Begriff her?

Bamboozled: Bedeutung des Begriffs auf Memes

Wie viele Ausdrücke aus der Netzsprache, stammt auch „bamboozled“ aus dem Englischen. Anders aber als bei vielen etablierten Meme-Begriffen wie „thot“ oder „You da real MVP“ handelt es sich um keine Neuschöpfung, die erst zu Zeiten von Memes kreiert wurde. Stattdessen tauchte der Begriff bereits im 17. Jahrhundert in der englischen Sprache auf.

Laut Wiktionary hat der Ausdruck seinen Ursprung im 17. Jahrhundert. Es handelt sich demnach um eine Abwandlung des Begriffs „to bam“, auf Deutsch „betrügen“, „anschmieren“ oder „hereinlegen“.

Ist jemand „bamboozled“ kann er auch „verwirrt“ sein. Er wurde dann „übers Ohr gehauen“.

Bamboozled: Was bedeutet es & wo kommt es her?

In der Netzsprache tauchte „bamboozled“ erstmals 2016 bei Reddit auf. Dort versprachen User, bei einer bestimmten Anzahl an Upvotes, verrückte Aktionen zu vollführen. Um zu versichern, dass das Versprechen eingehalten wird, posteten sie den Ausdruck „no bamboozle“. Ende 2016 verkündete ein Redditor, den Top-Post des Folgetages auf seinen Hintern tätowieren zu lassen, sollte seine Ankündigung 10.000 Likes knacken. Obwohl sein Post über 70.000 Upvotes erhielt, kam der Verfasser seinem Versprechen nicht nach.

Kurze Zeit später bezeichnete er die Reddit-User als „Narren“, da diese davon ausgingen, er würde sich tatsächlich tätowieren lassen. Den Thread nannte er „Easily Bamboozled“. So fand der Begriff den Weg in den Sprachgebrauch bei Reddit und etablierte sich danach auch an vielen weiteren Stellen im Netz, so etwa bei 9gag oder Twitter.

Heutzutage wird der Begriff überwiegend in Memes verwendet, vor allem in Doggo-Memes. In sozialen Medien wird es verwendet, um Follower darauf hinzuweisen, dass man reingelegt oder schlecht behandelt wurde.

