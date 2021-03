Die Beats Solo Pro Kopfhörer erfreuen sich großer Beliebtheit und sind unter den Bluetooth-Kopfhörern mit aktiver Geräuschdämmung (ANC) an vorderster Front, vor allem was Ausstattung und Qualität angeht. Aktuell ist das begehrte Modell bei MediaMarkt so günstig wie nie zuvor erhältlich.

Beats Solo Pro bei MediaMarkt extrem reduziert

Aktuell gibt es die beliebten Kopfhörer für 159 Euro bei MediaMarkt (statt 299,95 Euro UVP) im Angebot. Wenn ihr euch vorab für den Newsletter anmeldet, bekommt ihr zusätzlich 10 Euro Rabatt auf den Kauf (100 Euro Mindestbestellwert). Dann belaufen sich die Kosten für den Beats Solo Pro Kopfhörer sogar nur auf 149 Euro, so günstig wie noch nie. Ein Angebot dass sich nicht nur Apple-Fans genauer anschauen sollten.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Beats Solo Pro: Schicker Bluetooth-Kopfhörer mit ANC

Wir von GIGA hatten die Beats Solo Pro Kopfhörer bereits genauestens unter die Lupe genommen und sind zum Schluss gekommen, dass sich die Bluetooth-Kopfhörer durch ein schickes Design, eine gute Klangqualität und gutes Active-Noise-Cancelling (ANC) auszeichnen. Verbunden werden die Kopfhörer per Bluetooth 4.0 mit dem Handy, Tablet oder Laptop. Optional könnt ihr das Headset auch per Kabel an euer Smartphone anschließen. Der Apple-Lightning-Adapter muss allerdings für ca. 10 Euro (bei Amazon) zusätzlich dazu gekauft werden. Dann könnt ihr die Kopfhörer aber auch problemlos weiter nutzen, wenn der Akku mal leer und keine Steckdose in Sicht ist.

Beats Solo Pro, Noise Cancelling Bluetooth Kopfhörer

Die technischen Details im Überblick:

On-Ear Kopfhörer

Kopfhörer 22 Stunden und bis zu 40 Stunden Spielzeit, wenn ANC deaktiviert ist (Herstellerangaben)

und bis zu 40 Stunden Spielzeit, wenn ANC deaktiviert ist (Herstellerangaben) inkl. Noise-Cancelling (ANC)

(ANC) Bluetooth 4.0

Apple-Lightning-Anschluss vorhanden, Kabel aber nicht im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang enthalten Sprachsteuerung via Siri

faltbar

6 Monate Apple Music gratis für MediaMarkt-Club-Kunden

Als MediaMarkt-Club-Kunde bekommt ihr noch bis zum 30.4.2021 6 Monate Apple Music beim Kauf der Kopfhörer dazu. Beachtet aber unbedingt, dass Ihr beim Kauf online in eurem Club-Kundenkonto eingeloggt seid. Dieses Angebot gilt nur für Apple-Music-Neukunden und ist während der Gratis-Monate jederzeit kündbar. Wenn ihr nicht kündigt, zahlt ihr ab dem 7. Monat 9,99 Euro pro Monat.

Wenn ihr noch kein MediaMarkt-Club-Kunde seid, könnt ihr euch hier anmelden. Die Mitgliedschaft ist völlig kostenlos und bietet euch einige Vorteile, wie ein längeres Umtauschrecht, online Kassenbons oder exklusiv vergünstigte Preise bei Produkten.

Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was Noise-Cancelling eigentlich ist, haben wir hier ein informatives Video für euch bereitgestellt:

Hinweis: Auch Amazon hat beim Niedrig-Preis mitgezogen. Zur Zeit gibt es die Beats Solo Pro für 159 Euro. Allerdings könnt ihr dort nicht 10 Euro durch den Newsletter-Gutschein sparen und die 6 Monate Apple-Music gratis gibt es bei Amazon ebenfalls nicht dazu.