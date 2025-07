„Beauty & The Nerd“ 2025: Welches Paar gewinnt das Finale?

Aktuell läuft die sechste Staffel von „Beauty & The Nerd“. Acht Beautys und acht Nerds kämpfen um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Wir geben euch die wichtigsten Infos.

Alle Sendetermine für „Beauty & The Nerd“ 2025

Die sechste Staffel von „Beauty & The Nerd“ startete am 26. Juni 2025. Ihr könnt die Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben schauen. Habt ihr eine Show verpasst, streamt ihr sie im Anschluss kostenlos auf Joyn. Mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft könnt ihr die Folgen bereits eine Woche vorher auf Joyn streamen.

26. Juni 2025: Folge 1

03. Juli 2025: Folge 2

10. Juli 2025: Folge 3

17. Juli 2025: Folge 4

24. Juli 2025: Folge 5

31. Juli 2025: Folge 6

Alle Paare aus „Beauty & The Nerd“ Staffel 6: Wer ist raus?

In Folge 3 musste kein Paar die Sendung verlassen.

Raus in Folge 5 : Beauty Maria Bell und Nerd Darius

: Beauty Maria Bell und Nerd Darius Raus in Folge 4: Beauty Anna Orlova und Nerd Sascha

Beauty Anna Orlova und Nerd Sascha Beauty Elsa Latifaj und Nerd Aaron

Beauty Julia Römmelt und Nerd Hai

Raus in Folge 2: Beauty Chanelle Wyrsch und Nerd Sebastian

Beauty Chanelle Wyrsch und Nerd Sebastian Beauty Laura Lettgen alias Laura Blond und Nerd Sammy

Beauty Max Bornmann und Nerdin Sarah

Raus in Folge 1: Beauty Christina „Shakira" Rusch und Nerd Jannik

Das passiert in Folge 6

Am Anfang des Finales knallt es zwischen Maria und Max ordentlich. Der Auslöser? Max hat sie einfach rausgewählt, was Maria natürlich das Gefühl gibt, verraten worden zu sein – ein echter Schockmoment! Doch damit nicht genug: Max lässt es sich nicht nehmen, seinen Ex-Flirt mit Elsa zu provozieren, was die Spannung noch weiter anheizt.

Im Halbfinale dreht sich alles um das sogenannte „Paar-Shippern“ – hier sind Kraft, Ausdauer und Teamgeist gefragt. Leider läuft es bei Aaron und Elsa alles andere als glänzend, zumal der schlaue Nerd aus dem Boot fällt und den Anschluss verliert. Währenddessen holen Laura und Sammy erneut den Sieg und sichern sich somit einen Platz im großen Finale.

Zwei Paare müssen vor dem großen Finale gehen

Doch die Überraschungen hören hier nicht auf: Die beiden dürfen sogar entscheiden, welche zwei Paare sie aus der Villa schicken wollen und mit wem sie im Finale antreten möchten. Am nächsten Tag verkünden Laura und Sammy ihre Wahl: Aaron und Elsa stehen mit ihnen im Finale! Im großen Finale stellen sich die beiden Paare einem actiongeladenen Parcours mit fünf kniffligen Stationen, bei dem es gilt, so viele Nerdpoints wie möglich zu ergattern. Spannung pur!

Doch dann kommt der Moment der Entscheidung: Es steht unentschieden – alles hängt an der letzten Herausforderung. Und hier zeigt sich, wer wirklich das Zeug zum Sieger hat: Laura und Sammy sind blitzschnell unterwegs und holen sich den entscheidenden Vorsprung beim Zielspurt. Damit krönen sie sich zum strahlenden Gewinner-Paar von „Beauty and the Nerd“ und dürfen sich über einen satten Gewinn von 50.000 Euro freuen!

Die Teilnehmer von „Beauty & The Nerd“ Staffel 6

Während die Nerds stets Unbekannte sind, kennen wir die Beautys bereits aus anderen Realityformaten. Diese acht Promis sind 2025 dabei:

Christina „Shakira“ Rush: Shakira ist bekannt aus den Bachelorformaten, „Are you the one – Realitystars in Love“ sowie „Ex on the Beach“. Die 27-Jährige arbeitet als OnlyFans-Model und Influencerin.

Shakira ist bekannt aus den Bachelorformaten, „Are you the one – Realitystars in Love“ sowie „Ex on the Beach“. Die 27-Jährige arbeitet als OnlyFans-Model und Influencerin. Laura Lettgen: Auch Laura war bereits bei „Are you the one – Realitystars in Love“ sowie bei „The 50“ und „Love Island“ zu sehen. Die 29-Jährige lebt in Dubai, ist Influencerin und auf OnlyFans aktiv.

Auch Laura war bereits bei „Are you the one – Realitystars in Love“ sowie bei „The 50“ und „Love Island“ zu sehen. Die 29-Jährige lebt in Dubai, ist Influencerin und auf OnlyFans aktiv. Julia Römmelt: Julia war 2020 „Playmate des Jahres“. Auch in der TV-WG „La Familia – House of Reality“ wohnte die 31-Jährige einige Zeit.

Julia war 2020 „Playmate des Jahres“. Auch in der TV-WG „La Familia – House of Reality“ wohnte die 31-Jährige einige Zeit. Elsa Latifaj: Bei „Germany’s Next Topmodel“ war Elsa 2023 erstmals im TV zu sehen. Seitdem probierte die 19-Jährige sich in Formaten wie „Forsthaus Rampensau“, „The 50“ oder „Kampf der Realitystars“.

Bei „Germany’s Next Topmodel“ war Elsa 2023 erstmals im TV zu sehen. Seitdem probierte die 19-Jährige sich in Formaten wie „Forsthaus Rampensau“, „The 50“ oder „Kampf der Realitystars“. Chanelle Wyrsch: Sie war 2020 die Schweizer Bachelorette. Hierzulande kennt man die 28-jährige Chanelle durch „Bachelor in Paradise“ sowie „Temptation Island VIP“.

Sie war 2020 die Schweizer Bachelorette. Hierzulande kennt man die 28-jährige Chanelle durch „Bachelor in Paradise“ sowie „Temptation Island VIP“. Anna Orlova: Anna ist 33 Jahre alt, Moderatorin und war 2020 bei der „Couple Challenge“ dabei.

Anna ist 33 Jahre alt, Moderatorin und war 2020 bei der „Couple Challenge“ dabei. Maria Bell: Die 39-Jährige wurde durch „Big Brother“ im Jahr 2020 bekannt. Auch bei „Temptation Island VIP“ und „Ex on the Beach“ war sie dabei.

Die 39-Jährige wurde durch „Big Brother“ im Jahr 2020 bekannt. Auch bei „Temptation Island VIP“ und „Ex on the Beach“ war sie dabei. Max Bornmann: Die einzige männliche Beauty in der Runde ist seit „Make Love, Fake Love“ ein fester Bestandteil der Realitywelt. Der 29-jährige Max nahm unter anderem bei „Prominent getrennt“, „The 50“ sowie „Destination X“ teil.

Worum geht es in „Beauty & The Nerd“?

Bei der Realityshow „Beauty & The Nerd“ treffen Beautys – also attraktive Models, Influencer und Reality-Stars – auf Nerds, deren Zuhause in der Gamingwelt, in Mangas oder im Cosplay ist. In Zweierteams müssen sie Challenges bestreiten und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Dafür wartet am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro und ein Umstyling für die Nerds.

Welche Beauty im Team mit einem Nerd durchstartet und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnt, seht ihr seit dem 26. Juni auf ProSieben und Joyn.

