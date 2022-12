Aldi bietet immer mehr Stromgeneratoren unterschiedlicher Größe zu attraktiven Preisen an. Dieses Mal wurde der Scheppach SG3200x ins Programm aufgenommen, der diese Woche zum reduzierten Preis verkauft wird. Es handelt sich um einen großen Stromgenerator.

Aldi verkauft großen Stromgenerator für 500 Euro

Aldi reitet weiter auf der Blackout-Welle und nimmt immer mehr Stromgeneratoren mit ins Programm auf. Nachdem bereits bekannt ist, dass der Scheppach SG7100x bald für 979 Euro verkauft wird, wurde jetzt auch das kleinere Modell Scheppach SG3200x für 499 Euro gelistet (bei Aldi anschauen). Der Verkauf findet am 8. Dezember 2022 ab 7:00 Uhr statt. Wie bei den Stromgeneratoren zuvor dürfte das Interesse sehr hoch sein, da ihr hier viel Leistung für relativ wenig Geld bekommt. Zu den 499 Euro kommen noch Versandkosten hinzu.

Wenn ihr nicht so lange mit dem Kauf warten wollt, könnt ihr zum gleichen Preis bei Norma24 zuschlagen (bei Norma24 anschauen). Dort wurde der Preis ebenfalls auf 499 Euro reduziert und ihr müsst nicht warten. Andere Händler verlangen mindestens 100 Euro mehr. Ihr macht hier also bei beiden Händlern ein echtes Schnäppchen, wenn ihr einen mittelgroßen Stromgenerator haben wollt.

Ein Solargenerator ist eine Alternative zum Stromgenerator:

Was leistet der Scheppach SG3200x?

Der Scheppach SG3200x wird von uns zwar als mittelgroßer Stromgenerator bezeichnet, doch er hat mit bis zu 2.800 Watt trotzdem genug Leistung, um über die zwei Steckdosen alle relevanten Geräte mit Energie zu versorgen. Der 6-PS-Motor soll dabei bis zu 15 Stunden laufen, wenn ihr 2/3 der Last abruft. Der Tank nimmt nämlich 15 Liter auf und der Verbrauch liegt bei knapp über 1 Liter pro Stunde bei 66 Prozent Leistungsabruf. Nutzt ihr also weniger Energie, kann so ein Stromgenerator auch viel länger laufen. Über die Nacht kommt ihr ohne Probleme mit einer Tankfüllung. Für den Transport sind ein einklappbarer Griff und Rollen vorhanden. Insgesamt bringt der Scheppach SG3200x fast 45 kg auf die Waage. Für 500 Euro also ein solides Gerät, wenn ihr euch absichern möchtet.