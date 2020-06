Bildquelle: Landmann

Im Online-Shop von Aldi gibt es bald wieder zwei neue Gasgrills im Angebot. Den kleineren FireKing Nyon III und den größeren FireKing Nyon IV gibt es kostenfrei per Spedition geliefert. Lohnt sich der Deal von Aldi?

Neue Gasgrills im Angebot bei Aldi:

Der Sommer ist da und damit natürlich auch die beste Zeit für ein Barbecue. Wer sich nach einem neuen Gasgrill umschaut, der sollte einen Blick auf die beiden neuen Angebote bei Aldi werfen. Hier gibt es ab dem 2. Juli ab 8 Uhr morgens den FireKing Nyon III mit drei Brennern sowie die größere Variante mit vier Brennern. Da es sich um recht große Geräte handelt, werden sie per Spedition geliefert – ohne weitere Kosten. Für den FireKing Nyon III fallen 270,63 Euro an, der FireKing Nyon IV ist für 319,13 Euro zu haben.

Das bietet der Gasgrill FireKing Nyon III:

3 Brenner aus Edelstahl

Gesamtleistung 10,5 kW

Drehregler mit LED-Beleuchtung

Deckelthermometer

Grillroste aus Gusseisen

Grillwagen mit vier Rädern

Grillfläche: 62,5 x 41,5 cm

Gewicht: 35 kg

Preis: 279 Euro 270,63 Euro

270,63 Euro Lieferung: Spedition (kostenlos)

FireKing Nyon III bei Aldi anschauen

Im Unterschied dazu bietet der FireKing Nyon IV:

4 Brenner aus Edelstahl

Gesamtleistung 14 kW

Grillfläche: 73,5 x 41,5 cm

Gewicht: 40 kg

Preis: 329 Euro 319,13 Euro

FireKing Nyon IV bei Aldi anschauen

Gasgrills bei Aldi: Hier gibt es die beiden Modelle

Aldi bietet die beiden Gasgrills über seinen Online-Shop „Aldi liefert“ an. Dort können die Produkte bestellt werden. Alternativ können die Gasgrills auch in den Filialen von Aldi Süd erstanden werden, allerdings ist das in diesem Fall nicht zu empfehlen. Bei einem Kauf bei Aldi Süd erhält man an der Kasse lediglich einen Gutscheincode, der dann bei Aldi liefert eingegeben werden muss. Diesen Schritt kann man sich also auch einfach sparen.

Die Vor- und Nachteile von Gasgrills im Video:

FireKing-Gasgrills bei Aldi: Lohnt sich das Angebot?

Das Angebot kann sich durchaus lohnen, falls es gerade ohnehin ein neuer Gasgrill sein soll. Preislich können sich beide Angebote sehen lassen. Der FireKing Nyon IV verfügt im Grunde über die gleiche Ausstattung wie das kleinere Modell, ist aber etwas leistungsstärker und bietet mehr Platz. Als Alternative bietet sich der Taino Red an, der bei Amazon für 299,90 Euro zu haben ist.