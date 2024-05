Bei Amazon für kleines Geld: Nicht nur Apple-Nutzer werden verblüfft sein

Es gibt Dinge, die sieht man nicht direkt mit dem bloßen Auge. Dazu gehören beispielsweise auch eine Reihe von Magneten, die Hersteller wie Apple in ihren Produkten verstecken – jüngstes Beispiel das neue iPad Pro mit M4-Chip. Mit einem Trick lassen die sich jedoch sichtbar machen. Alles, was man dazu benötigt, gibt es bereits bei Amazon zu kaufen.

Der bekannte YouTuber Marques Brownlee alias „@mkbhd“ ist mit seinen fast 19 Millionen Abonnenten auf YouTube eine wahre Instanz im Tech-Journalismus. Jüngst stolperte ich über ein faszinierendes YouTube-Short von ihm. In dem kurzen Video spricht Brownlee über Apples Änderungen bei den integrierten Magneten des neuen iPad Pro des Jahrgangs 2024 mit M4-Chip.

Gibt es bei Amazon: YouTuber fasziniert mit Magnetfeldpapier

Sicherlich sehr interessant, wesentlich faszinierender fanden die Zuschauer jedoch dieses kleine Stück Folie, welches im Video zum Einsatz kommt. Mittels eines Magnetfeldpapiers sieht man nämlich ganz genau, was da bei Apple unter der Haube des iPads steckt, ohne auch nur eine einzige Schraube zu lösen. Laien würden glatt von einer „Röntgenfolie“ sprechen, was natürlich Blödsinn ist, aber die Sache ganz gut veranschaulicht.

Die Kommentatoren sind in jedem Fall davon sehr angetan und sehr viele von denen wollen jetzt genau so eine Folie. Exemplarisch nur mal ein Zitat an dieser Stelle (übersetzt): „Ich will kein iPad Pro mehr, ich will Magnetpapier!!!“

Wissenschaft anschaulich erklärt: So funktioniert der ganze Spaß

Nur wo bekommt man so etwas her und wie funktioniert dies überhaupt? Technisch betrachtet handelt es sich um eine profane Folie mit winzigen eingeschlossenen Nickelteilchen. Dieser Film aus Nickel macht am Ende dann ein existierendes Magnetfeld sichtbar. Die beiden Pole werden hierbei jeweils dunkel gefärbt, die Bereiche zwischen ihnen sind hingegen hell.

Derartige Folien bekommt man in entsprechenden Läden für Elektronikbedarf und natürlich auch bei Amazon. Kostet beispielsweise nur etwas mehr als 12 Euro für ein größeres Stück mit den Abmessungen von 100 x 100 mm (bei Amazon ansehen). Wer es ein Stückchen kleiner mag, der wird ebenso fündig (bei Amazon ansehen). Hinweis: Sollte ihr kein Prime-Mitglied bei Amazon sein, dann kommen bei einem Warenkorb von unter 39 Euro noch Versandkosten hinzu. Mit einem Prime-Abo könnt ihr euch diese sparen. Prime kann man übrigens für 30 Tage kostenfrei testen.

First4magnets 100 x 100 mm Magnetfeldpapier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 15:03 Uhr

Ganz wichtig: Die Folie darf nicht geknickt werden. Also immer schön vorsichtig damit umgehen. Wer dies beachtet, wird viel Freude daran haben und kann gleich auf Entdeckungstour im Alltag gehen. Ihr werdet staunen, wenn ihr erkennt, wo sich überall im Alltag Magneten bereits verstecken.